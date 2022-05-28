快訊

花蓮溪出海口逾20隻野鳥異常死亡 送驗確認感染H5N1

狗仔再爆汪小菲婚內出軌照 與張穎穎「肢體親密纏繞」

送童快篩「2歲以下不得用」挨批 蘇貞昌：家長用也可保護幼童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宮廟被砸、汽車美容店被毀 桃警放長線揪太陽聯盟

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

45歲的陳姓男子對外本省掛最大組織太陽聯盟成員自居，為求上位，近幾年率眾在桃園犯下多起刑案，甚至開車撞破被害人工作場所大門砸店。桃園市刑大調查一年多，今天宣布偵破，行動逮捕陳男及其妻子共10人，警詢後依組織犯罪條例移送，而桃園地檢署複訊後向法院聲請羈押禁見陳男也獲准。

桃園市刑大表示，陳男雖非太陽聯盟幹部，未參與吸收成員行動，但在組織仍有一定影響力，能指揮他人辦事。近幾年，他為求樹立威信、提升幫中地位，涉及多起砸店、砸宮廟的暴力案件，另以恐嚇取財方式開拓財源。

警方指出，陳男因與李姓男子有財務糾紛，去年1月號召小弟分持棍棒砸毀對方宮廟大門。另外，他因細故與從事汽車美容的林姓男子有嫌隙，去年2月談判破裂，也命人開廂型車撞破對方上班的店，砸毀生財工具。

警方調閱監視器畫面，掌握砸店成員具太陽聯盟背景，進而追出陳男涉案，經長期蒐證，日前見時機成熟，兵分多路在桃園區、楊梅區等地逮捕陳男等人，同時也查扣武士刀及太陽聯盟服飾、旗幟和證書等物。

警方表示，此波掃黑截至目前陸陸續續逮捕10人，尚有嫌疑人未到案，案件還在發展中，還在釐清有無青少年涉案，也不排除案情向上發展可能。目前陳男經法院裁定羈押禁見，將全力追緝不法。

桃園市刑大逮捕陳男等人，同時也查獲太陽聯盟服裝、證書和武士刀等物。圖/警方提供
桃園市刑大逮捕陳男等人，同時也查獲太陽聯盟服裝、證書和武士刀等物。圖/警方提供

桃園 監視器

延伸閱讀

新莊地藏庵百年遶境29日登場 警召上百宮廟陣頭簽公約

將尿液拿到宮廟過爐當聖水 詭異女涉毒法辦

宮廟主持人去美髮沙龍消費 誆騙土地投資詐得7790萬

男偷宮廟香爐回家用自家神明不肯 歸還遭警攔人贓俱獲

相關新聞

影／連日豪雨落石坍塌 北宜公路31公里雙向封鎖搶通中

連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派...

台61聯結車爆胎撞擊斷兩截 車頭噴對向車道

台61西濱快速道路今天上午7點半左右一輛聯結車行經南下163公里中彰大橋時，突然撞擊翻覆，造成車輛斷成兩截，車頭和車身分...

宜蘭五結透天民宅暗夜竄火舌 住戶驚險逃命1送醫

宜蘭縣五結鄉舊街二路一棟3層樓透天民宅今天凌晨1點多，不明原因發生火警意外，熊熊火焰不停竄出，屋內2人倉皇逃生、2人被救...

偷了1500香油錢想再偷卻卡住 他以為神蹟顯靈嚇跑

高雄市旗山區鄭姓男子疑缺錢花用，到旗山區地皇宮竊取功德箱的香油錢，鄭男到廟前先換裝變身，趁四下無人「釣」錢，鄭男先竊得1...

高雄議員黃捷布條又被挖眼！2次凶手都是她

高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條，18日被人發現布條照片的雙眼遭人割破，黃捷報案後，警方查出一名傅姓婦人涉案，...

星星之火足以遼原 今年台南20件建物火警竟因抽菸不慎

台南市東區裕豐街一棟6樓公寓大廈4月底發生火警，消防人員接獲報案到場，發現5樓及4樓冒出火舌，5樓幾乎全面燃燒，20多名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。