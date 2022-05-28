宮廟被砸、汽車美容店被毀 桃警放長線揪太陽聯盟

45歲的陳姓男子對外本省掛最大組織太陽聯盟成員自居，為求上位，近幾年率眾在桃園犯下多起刑案，甚至開車撞破被害人工作場所大門砸店。桃園市刑大調查一年多，今天宣布偵破，行動逮捕陳男及其妻子共10人，警詢後依組織犯罪條例移送，而桃園地檢署複訊後向法院聲請羈押禁見陳男也獲准。

桃園市刑大表示，陳男雖非太陽聯盟幹部，未參與吸收成員行動，但在組織仍有一定影響力，能指揮他人辦事。近幾年，他為求樹立威信、提升幫中地位，涉及多起砸店、砸宮廟的暴力案件，另以恐嚇取財方式開拓財源。

警方指出，陳男因與李姓男子有財務糾紛，去年1月號召小弟分持棍棒砸毀對方宮廟大門。另外，他因細故與從事汽車美容的林姓男子有嫌隙，去年2月談判破裂，也命人開廂型車撞破對方上班的店，砸毀生財工具。

警方調閱監視器畫面，掌握砸店成員具太陽聯盟背景，進而追出陳男涉案，經長期蒐證，日前見時機成熟，兵分多路在桃園區、楊梅區等地逮捕陳男等人，同時也查扣武士刀及太陽聯盟服飾、旗幟和證書等物。