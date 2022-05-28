快訊

花蓮溪出海口逾20隻野鳥異常死亡 送驗確認感染H5N1

狗仔再爆汪小菲婚內出軌照 與張穎穎「肢體親密纏繞」

送童快篩「2歲以下不得用」挨批 蘇貞昌：家長用也可保護幼童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷了1500香油錢想再偷卻卡住 他以為神蹟顯靈嚇跑

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市旗山區鄭姓男子疑缺錢花用，到旗山區地皇宮竊取功德箱的香油錢，鄭男到廟前先換裝變身，趁四下無人「釣」錢，鄭男先竊得1500元，鄭男準備釣第二次鐵片卻卡住出不來，鄭男以為神明顯靈，嚇得逃離現場，全程被監視器拍的一清二楚，警方隔天上午順利逮人。

據了解，57歲鄭男無業，為旗山在地人，近期疑似缺錢花用，本月25日下午騎機車到主祀地藏王菩薩的旗山地皇宮，進廟前先戴上鴨舌帽、穿上深色外套，進到廟內還左顧右盼，確定沒有人，再拿藏在衣服內，用細線綁著鐵片、黏雙面膠的犯案工具，以釣魚方式放入功德箱，竊得1500元現金。

鄭男還想再偷第二次，但鐵片怎麼也拔不出來，鄭男以為神明顯靈一時慌張，只能用力抽掉線，讓鐵片掉在功德箱內，倉促逃離現場，鄭男的變裝、行竊過程被廟方的監視器全程紀錄。

廟方人員看監視器發現功德箱遭竊立即報警，旗山警分局員警多方比對鄭男使用的機車，鎖定鄭男，26日上午8時許，不到24小時逮獲鄭男，警詢後全案依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署。

旗山警分局表示，人在做天在看，舉頭三尺有神明，宵小事先變裝，並趁著沒有人注意時行竊，自以為可以逃過法律制裁，但冥冥之中自有注定，短短一天的時間內還是被警方查獲，警方提醒，竊盜的行為不可取，如有經濟困難可向社福機構尋求幫助，千萬不要因一時貪念，做出觸犯法律的行為。

高雄市旗山區一名鄭姓男子變裝後竊取旗山地皇宮功德箱，鐵片在鄭男想偷第二次時卡住出不來。記者陳玫玲／翻攝
高雄市旗山區一名鄭姓男子變裝後竊取旗山地皇宮功德箱，鐵片在鄭男想偷第二次時卡住出不來。記者陳玫玲／翻攝
高雄市旗山區一名鄭姓男子變裝後竊取旗山地皇宮功德箱，但是鐵片卡在箱內拔不出來，鄭男以為神明顯現，倉皇逃離卻還是被逮。記者陳玫玲／翻攝
高雄市旗山區一名鄭姓男子變裝後竊取旗山地皇宮功德箱，但是鐵片卡在箱內拔不出來，鄭男以為神明顯現，倉皇逃離卻還是被逮。記者陳玫玲／翻攝
高雄市旗山區一名鄭姓男子變裝後竊取旗山地皇宮功德箱，但是鐵片卡在箱內拔不出來，鄭男以為神明顯現，倉皇逃離卻還是被逮。記者陳玫玲／翻攝
高雄市旗山區一名鄭姓男子變裝後竊取旗山地皇宮功德箱，但是鐵片卡在箱內拔不出來，鄭男以為神明顯現，倉皇逃離卻還是被逮。記者陳玫玲／翻攝

監視器 竊盜

延伸閱讀

慣竊打不破香油錢筒 沒偷成還留下證據判4月

影／轎車高速撞翻超商物流車 肇事駕駛疑逃離現場

影／鐵片奪命女老師今告別式 親友同事表不捨和懷念

民宅施工鐵片掉落捷運軌道害誤點 北捷開罰1萬1500元

相關新聞

影／連日豪雨落石坍塌 北宜公路31公里雙向封鎖搶通中

連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派...

台61聯結車爆胎撞擊斷兩截 車頭噴對向車道

台61西濱快速道路今天上午7點半左右一輛聯結車行經南下163公里中彰大橋時，突然撞擊翻覆，造成車輛斷成兩截，車頭和車身分...

宜蘭五結透天民宅暗夜竄火舌 住戶驚險逃命1送醫

宜蘭縣五結鄉舊街二路一棟3層樓透天民宅今天凌晨1點多，不明原因發生火警意外，熊熊火焰不停竄出，屋內2人倉皇逃生、2人被救...

偷了1500香油錢想再偷卻卡住 他以為神蹟顯靈嚇跑

高雄市旗山區鄭姓男子疑缺錢花用，到旗山區地皇宮竊取功德箱的香油錢，鄭男到廟前先換裝變身，趁四下無人「釣」錢，鄭男先竊得1...

高雄議員黃捷布條又被挖眼！2次凶手都是她

高雄市無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條，18日被人發現布條照片的雙眼遭人割破，黃捷報案後，警方查出一名傅姓婦人涉案，...

星星之火足以遼原 今年台南20件建物火警竟因抽菸不慎

台南市東區裕豐街一棟6樓公寓大廈4月底發生火警，消防人員接獲報案到場，發現5樓及4樓冒出火舌，5樓幾乎全面燃燒，20多名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。