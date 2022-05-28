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偷了1500香油錢想再偷卻卡住 他以為神蹟顯靈嚇跑
高雄市旗山區鄭姓男子疑缺錢花用，到旗山區地皇宮竊取功德箱的香油錢，鄭男到廟前先換裝變身，趁四下無人「釣」錢，鄭男先竊得1500元，鄭男準備釣第二次鐵片卻卡住出不來，鄭男以為神明顯靈，嚇得逃離現場，全程被監視器拍的一清二楚，警方隔天上午順利逮人。
據了解，57歲鄭男無業，為旗山在地人，近期疑似缺錢花用，本月25日下午騎機車到主祀地藏王菩薩的旗山地皇宮，進廟前先戴上鴨舌帽、穿上深色外套，進到廟內還左顧右盼，確定沒有人，再拿藏在衣服內，用細線綁著鐵片、黏雙面膠的犯案工具，以釣魚方式放入功德箱，竊得1500元現金。
鄭男還想再偷第二次，但鐵片怎麼也拔不出來，鄭男以為神明顯靈一時慌張，只能用力抽掉線，讓鐵片掉在功德箱內，倉促逃離現場，鄭男的變裝、行竊過程被廟方的監視器全程紀錄。
廟方人員看監視器發現功德箱遭竊立即報警，旗山警分局員警多方比對鄭男使用的機車，鎖定鄭男，26日上午8時許，不到24小時逮獲鄭男，警詢後全案依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署。
旗山警分局表示，人在做天在看，舉頭三尺有神明，宵小事先變裝，並趁著沒有人注意時行竊，自以為可以逃過法律制裁，但冥冥之中自有注定，短短一天的時間內還是被警方查獲，警方提醒，竊盜的行為不可取，如有經濟困難可向社福機構尋求幫助，千萬不要因一時貪念，做出觸犯法律的行為。
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