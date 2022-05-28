宜蘭五結透天民宅暗夜竄火舌 住戶驚險逃命1送醫

宜蘭縣五結鄉舊街二路一棟3層樓透天民宅今天凌晨1點多，不明原因發生火警意外，熊熊火焰不停竄出，屋內2人倉皇逃生、2人被救出，其中57歲林姓男子臉部灼傷、胸口撕裂傷，緊急送醫救治。

據家屬指出，這棟民宅共有6人，阿公、爸爸住1樓、大伯父住2樓，媽媽和2名兒子則住3樓；昨晚屋內只有4人，爸爸外出工作、1名兒子在外地唸書都不在家。

消防隊今天凌晨1點多獲報發生住宅火警，立即出動第二大隊、五結分隊、廣興分隊、羅東分隊、馬賽分隊前往救援，抵達時現場2樓起火燃燒。3樓母子自行逃出，消防員再救出阿公，以及臉部灼傷、胸口撕裂傷的57歲林姓大伯。