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宜蘭五結透天民宅暗夜竄火舌 住戶驚險逃命1送醫
宜蘭縣五結鄉舊街二路一棟3層樓透天民宅今天凌晨1點多，不明原因發生火警意外，熊熊火焰不停竄出，屋內2人倉皇逃生、2人被救出，其中57歲林姓男子臉部灼傷、胸口撕裂傷，緊急送醫救治。
據家屬指出，這棟民宅共有6人，阿公、爸爸住1樓、大伯父住2樓，媽媽和2名兒子則住3樓；昨晚屋內只有4人，爸爸外出工作、1名兒子在外地唸書都不在家。
消防隊今天凌晨1點多獲報發生住宅火警，立即出動第二大隊、五結分隊、廣興分隊、羅東分隊、馬賽分隊前往救援，抵達時現場2樓起火燃燒。3樓母子自行逃出，消防員再救出阿公，以及臉部灼傷、胸口撕裂傷的57歲林姓大伯。
宜蘭縣政府消防局火調科表示，初步勘查起火處在2樓房間，初步了解該住戶有抽菸行為，房內無助燃物，目前看不出有人為縱火的疑慮，詳細起火原因，有帶火調科進一步釐清。
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