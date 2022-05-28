快訊

竹北新生年年超額 鄰近鄉鎮卻等無人 教育奇觀怎發生？

德州小學槍擊案 11歲女童抹血裝死逃過一劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭五結透天民宅暗夜竄火舌 住戶驚險逃命1送醫

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣五結鄉舊街二路一棟3層樓透天民宅今天凌晨1點多，不明原因發生火警意外，熊熊火焰不停竄出，屋內2人倉皇逃生、2人被救出，其中57歲林姓男子臉部灼傷、胸口撕裂傷，緊急送醫救治。

據家屬指出，這棟民宅共有6人，阿公、爸爸住1樓、大伯父住2樓，媽媽和2名兒子則住3樓；昨晚屋內只有4人，爸爸外出工作、1名兒子在外地唸書都不在家。

消防隊今天凌晨1點多獲報發生住宅火警，立即出動第二大隊、五結分隊、廣興分隊、羅東分隊、馬賽分隊前往救援，抵達時現場2樓起火燃燒。3樓母子自行逃出，消防員再救出阿公，以及臉部灼傷、胸口撕裂傷的57歲林姓大伯。

宜蘭縣政府消防局火調科表示，初步勘查起火處在2樓房間，初步了解該住戶有抽菸行為，房內無助燃物，目前看不出有人為縱火的疑慮，詳細起火原因，有帶火調科進一步釐清。

宜蘭縣五結鄉今天凌晨發生住宅火警。圖／民眾提供
宜蘭縣五結鄉今天凌晨發生住宅火警。圖／民眾提供

宜蘭 羅東

延伸閱讀

斯洛伐克與宜蘭逾200年情誼 蘭博策展說故事

選在蘇澳港 港務公司攜手縣府推宜蘭首座空品維護區

宜蘭+1779 排68場次校園疫苗接種、兒童BNT快打站明開打

宜蘭垃圾車App不再卡卡 全新版本即日起上線

相關新聞

影／連日豪雨落石坍塌 北宜公路31公里雙向封鎖搶通中

連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派...

台61聯結車爆胎撞擊斷兩截 車頭噴對向車道

台61西濱快速道路今天上午7點半左右一輛聯結車行經南下163公里中彰大橋時，突然撞擊翻覆，造成車輛斷成兩截，車頭和車身分...

宜蘭五結透天民宅暗夜竄火舌 住戶驚險逃命1送醫

宜蘭縣五結鄉舊街二路一棟3層樓透天民宅今天凌晨1點多，不明原因發生火警意外，熊熊火焰不停竄出，屋內2人倉皇逃生、2人被救...

高雄三民區店面大火 兄叫醒弟卻為救狗受困不治

高雄三民區一間店面今天上午發生火警，消防人員救出2名傷者，陳姓弟弟表示，睡夢中被哥哥叫醒要他快跑，但哥哥因尋找愛犬而受困...

男未戴口罩欲借廁所遭拒 躺飯店前還咬傷警送辦

林姓男子日前深夜跑到台北市中正區某旅館借廁所，因未戴口罩，業者報警，警方到場發現，林男竟躺臥飯店前並大聲放音樂，員警勸導...

影／酒駕撞斷消防栓狂噴水 不想搭救護車就改搭警車

想喝水也不能撞消防栓吧！45歲李姓男子今天清晨酒後開車，在新北市蘆洲區失控撞斷消防栓，造成大量漏水。警方獲報趕抵，他不斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。