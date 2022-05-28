高雄三民區店面大火 兄叫醒弟卻為救狗受困不治
高雄三民區一間店面今天上午發生火警，消防人員救出2名傷者，陳姓弟弟表示，睡夢中被哥哥叫醒要他快跑，但哥哥因尋找愛犬而受困。哥哥被救出時已無生命跡象送醫不治。
高雄市政府消防局向中央社記者表示，上午8時多獲報三民區義華路一棟16樓住宅的1、2樓店面發生火警，消防局出動22車51人前往搶救，到達時發現有濃煙冒出，馬上布線搶救，火勢約在15分鐘內撲滅。
消防局初步了解，起火點是位於1樓店面跟2樓之間的夾層，但起火時住在2樓的陳姓兄弟仍在睡夢中，34歲哥哥發現火警後，首先叫醒30歲弟弟要他趕緊逃生，並表示自己要回火場找飼養的小狗。
逃出火場的弟弟受輕微嗆傷，被救護人員送往醫院治療。不過，搜救人員救出哥哥時，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）送醫不治，詳細起火原因仍待查。
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