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台61聯結車爆胎撞擊斷兩截 車頭噴對向車道
台61西濱快速道路今天上午7點半左右一輛聯結車行經南下163公里中彰大橋時，突然撞擊翻覆，造成車輛斷成兩截，車頭和車身分離，車頭還噴到對向北上車道，幸好駕駛僅輕傷，送往彰濱秀傳醫院救治。
上午這起事故一度造成南下車道全線封面，北上車道僅外線車道通行，約上午9時排除，車流才陸續順暢。警方在現場找到一大片破裂的輪胎皮，也發現該聯結車爆胎，初步研判爆胎釀成這起事故，詳細原因仍調查釐清中。
警方指出，一輛聯結車因自撞中央分隔島護欄後翻覆，該車是由北往南行駛，雖在南下車道，但因撞擊後，車頭彈到對向車道，造成南下及北上的車道都受阻，目前車流已順暢。
車禍經過驚險，駕駛被送到醫院治療，院方表示，該駕駛為35歲男性，到院時肢體擦傷，意識清楚。
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