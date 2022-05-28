聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／連日豪雨落石坍塌 北宜公路31公里雙向封鎖搶通中
連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派員搶修搶通中。
新北市新店警分局今天凌晨3時39分接獲報案，坪林區北宜公路31.1公里處，靠近知名景點財茂灣附近，發生邊坡土石滑落，導致路邊的電線桿也斷裂，現場雙向車道交通嚴重受阻，警方獲報立即到現場進行交通管制，並通報公路總局景美工務段及台電公司派員進行搶修中。
警方表示，由於落石坍塌現場範圍太大，加上路旁不僅有多根電線桿橫倒或斷裂橫倒在馬路上，也有大量落石散落及樹木傾倒，警方已提前在可疏導的交叉路口進行交管，直到早上現場還在搶修，預計今天中午前才有望搶通，提醒用路人如要行經該路段，請提早改道行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言