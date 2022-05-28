影／連日豪雨落石坍塌 北宜公路31公里雙向封鎖搶通中

連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派員搶修搶通中。

新北市新店警分局今天凌晨3時39分接獲報案，坪林區北宜公路31.1公里處，靠近知名景點財茂灣附近，發生邊坡土石滑落，導致路邊的電線桿也斷裂，現場雙向車道交通嚴重受阻，警方獲報立即到現場進行交通管制，並通報公路總局景美工務段及台電公司派員進行搶修中。