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影／連日豪雨落石坍塌 北宜公路31公里雙向封鎖搶通中

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派員搶修搶通中。

新北市新店警分局今天凌晨3時39分接獲報案，坪林區北宜公路31.1公里處，靠近知名景點財茂灣附近，發生邊坡土石滑落，導致路邊的電線桿也斷裂，現場雙向車道交通嚴重受阻，警方獲報立即到現場進行交通管制，並通報公路總局景美工務段及台電公司派員進行搶修中。

警方表示，由於落石坍塌現場範圍太大，加上路旁不僅有多根電線桿橫倒或斷裂橫倒在馬路上，也有大量落石散落及樹木傾倒，警方已提前在可疏導的交叉路口進行交管，直到早上現場還在搶修，預計今天中午前才有望搶通，提醒用路人如要行經該路段，請提早改道行駛。

連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派員搶修搶通中。記者王長鼎／翻攝
連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派員搶修搶通中。記者王長鼎／翻攝
連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派員搶修搶通中。記者王長鼎／翻攝
連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派員搶修搶通中。記者王長鼎／翻攝
連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路局總及台電公司派員搶修搶通中。記者王長鼎／翻攝
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連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派員搶修搶通中。記者王長鼎／翻攝
連日豪雨導致落石坍塌，新北市北宜公路31公里坪林路段今天凌晨因落石壓倒電線桿，目前雙向車道均封閉，由公路總局及台電公司派員搶修搶通中。記者王長鼎／翻攝

落石 北宜公路

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