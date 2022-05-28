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影／酒駕撞斷消防栓狂噴水 不想搭救護車就改搭警車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

想喝水也不能撞消防栓吧！45歲李姓男子今天清晨酒後開車，在新北市蘆洲區失控撞斷消防栓，造成大量漏水。警方獲報趕抵，他不斷討水喝，手臂擦挫傷卻不願搭救護車就醫，直接改搭警車回派出所，依公共危險罪嫌偵辦。

據了解，李男漏夜與朋友飲酒之後，仍自行開車返家，意圖趁著黎明雨勢閃避稽查，但行經蘆洲區中山一路時，精神不濟偏離車道，先撞斷路旁消防栓，再撞上路燈桿才停下，造成消防水源狂噴，溢流滿地。

警方獲報趕抵，李男仍恍惚呆坐車內，滿身酒味，一看到警員，不斷討水喝。但即使喝水，酒測值還是高達0.78毫克，員警看他手部有擦挫傷，且救護車已經抵達現場，不過李男拒絕就醫。

既然他不想搭救護車，直接上銬改搭警車返回派出所，警詢後將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子酒駕撞斷消防栓，又迎面撞上路燈桿才停下。記者林昭彰／翻攝
李姓男子酒駕撞斷消防栓，又迎面撞上路燈桿才停下。記者林昭彰／翻攝
消防栓被酒駕車輛撞斷，造成自來水狂噴大量溢流。記者林昭彰／翻攝
消防栓被酒駕車輛撞斷，造成自來水狂噴大量溢流。記者林昭彰／翻攝
消防栓被酒駕車輛撞斷，造成自來水狂噴溢流滿地。記者林昭彰／翻攝
消防栓被酒駕車輛撞斷，造成自來水狂噴溢流滿地。記者林昭彰／翻攝

救護車

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