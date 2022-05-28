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偷剪電纜線害新竹工研院34館運作停擺 吸毒男遭判刑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

陳姓男子去年夥同一名綽號「阿旺」的男子，趁凌晨潛入新竹縣工研院第34館，利用金屬油壓剪竊取總長達180公尺電纜線，工程師發現後報警循線查獲。新竹地院審理認為陳男偷剪電纜，導致工研院長達好幾周無法正常工作，依竊盜罪判有期徒刑1年2月。

竊盜前科累累的陳姓男子去年5月4日晚上6點多，騎著機車載著綽號「阿旺」的成年男子進入新竹縣的工研院34館，趁工研院34館無人看守之際，摸黑從窗戶攀爬進入，並利用金屬製的油壓剪竊取電纜線、筆記型電腦等物品後離去，電纜線遭竊長度約180公尺、線徑約200平方毫米。

工研院34館工程師發現電纜線遭竊，立刻報警處理，警方循線調閱現場及路口監視器，查獲陳姓男子犯案，並查扣犯案工具油壓剪。陳姓男子到案後坦承犯行，檢察官偵訊後依據五金店、工研院34館、資源回收廠監視器相關犯罪事實，將陳男提起公訴。

判決指出，陳姓男子為施用毒品，恣意犯下竊盜犯行，不僅剪斷竊取電纜線、偷走筆記型電腦，造成他人財產法益無辜受有損害，更導致工研院34館因此好幾周都無法正常工作，斥責陳姓男子法紀觀念薄弱。

法官審理認為陳姓男子本該從重量刑，但審酌其坦承犯行，並兼衡竊得財物價值約15萬元、犯罪造成之損害，及生活狀況、智識程度、素行等一切情狀，依犯攜帶兇器踰越窗戶竊盜罪，處有期徒刑1年2月、沒收金屬油壓剪。可上訴。

新竹地方法院外觀。記者張裕珍／攝影
新竹地方法院外觀。記者張裕珍／攝影

竊盜 新竹 監視器

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