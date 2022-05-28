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印尼女移工行方不明13年 未料一場車禍露馬腳

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區前晚在公學路段發生轎車與電動自行車事故，警方到場處理，見無人受傷，查證雙方身分時，發現女騎士是外籍移工，但對詢問內容支支吾吾，不肯表明身分，便請移民署台南專勤隊指紋查詢，意外發現她早於2009年被通報行方不明，人間消失13年後再次現蹤。

台南市警三分局長安所警員黃昭潔發現電動自行車駕駛為女性移工，但對於員警詢問其身分，不願直接回答，直說待會友人會協助將證件拿來。然而，等候多時，根本沒有友人協助拿證件這回事。

黃直覺該女子另有隱情，便請台南專勤隊以指紋查詢，赫然發現女子是44歲印尼籍移工，2009年雇主已通報行方不明。當下疫情嚴峻，警方不敢大意，立即實施快篩，確定她為陰性後，依法移送台南專勤隊。

據調查，女移工自2009年行方不明，四處打零工維生，在台已生活13年，擔心身分曝了光而被遣送返國。不料，她卻因這場車禍意外被警方查出其行方不明身分，直呼始料未及。

三分局指出，民眾切勿抱持僥倖心態聘用失聯移工，若違反就業服務法第63條規定，經查獲確認違法，將處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯者，將處3年以下有期徒刑，拘役或科或併科120萬元以下罰金，切勿以身試法，因小失大。

台南市安南區前晚在公學路段發生轎車與電動自行車事故，警方到場處理，查證當事人身分，意外發現女騎士竟是行方不明13年的印尼女移工。記者邵心杰／翻攝
台南市安南區前晚在公學路段發生轎車與電動自行車事故，警方到場處理，查證當事人身分，意外發現女騎士竟是行方不明13年的印尼女移工。記者邵心杰／翻攝
長安派出所請台南專勤隊以指紋查詢後，確認女子身分是44歲印尼籍移工，2009年已被雇主通報行方不明。記者邵心杰／翻攝
長安派出所請台南專勤隊以指紋查詢後，確認女子身分是44歲印尼籍移工，2009年已被雇主通報行方不明。記者邵心杰／翻攝

台南 移工 電動自行車

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