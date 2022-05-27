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高雄大寮空壓機管線破裂 4工人輕傷送醫救治

中央社／ 高雄27日電

高雄大寮路今天下午突傳出巨大爆炸聲，消防人員獲報到場救護，初查是因空壓機管線破裂造成4名工人受傷，幸皆為輕傷，都無生命危險，詳細事故原因仍待調查。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀接受中央社記者電訪表示，已經派員到現場，當場勒令停工，經釐清事件為空壓機管線壓力過大造成零件噴飛傷及4名勞工，後續將進行詳細調查，若有涉及違反職安法令，將依法開罰。

高雄市消防局下午發布訊息說明，下午3時5分獲報大寮路創傷救護案，消防局出動5車11人搶救，初步清查為空壓機管線破裂，造成現場4名工人受傷，救護人員進行緊急處理後送醫，所幸皆為輕傷，無生命危險。

消防局指出，現場40歲和45歲工人臉部和手部有肢體受傷，幸意識清楚後送高雄長庚紀念醫院；另有45歲工人臉部受傷，由中庄分隊救護車送高雄市立小港醫院；52歲工人則受耳朵撕裂傷，同樣送往小港醫院救治。

高雄市 爆炸

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