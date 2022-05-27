影／砂石車違規行駛禁行道路擦撞機車 老婦倒地送醫不治

花蓮縣吉安鄉建國路2段今天下午發生砂石車及電動自行車擦撞意外，68歲騎士高姓婦人失去重心倒地，疑遭砂石車輾過，腹、臀部重傷，送醫不治。警方調查，砂石車林姓駕駛未酒駕，但是事故路道狹小禁行大貨車，砂石車未申請就駛入已經違規，將依法開罰，事故原因還在釐清。

警方調查，這起事故發生在今天下午3時26分，林姓男子駕駛砂石車，空車沿建國路2段西往東行駛，與同向騎電動自行車的高姓老婦發生碰撞，高婦當場倒地不起，這起事故還波及兩部停放路旁普通重機車。

消防人員獲報將高婦送醫急救，婦人疑似倒地後遭砂石車輾過，骨盆腔骨折碎裂、腹部重傷，傷勢嚴重仍告不治。