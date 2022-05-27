天雨路滑急煞摔車 機車騎士滑進休旅車底輪下撿一命

台北市連日天雨路滑，施姓男子今早騎乘機車打滑自摔滑入一輛汽車車底，所幸汽車急煞才未將施男輾過，警方介入後持續釐清肇責當中。

警方上午10時30分獲報，民生東路79號前發生交通事故，調查發現，21歲施男騎乘機車行經案發路段，前方43歲徐姓男子駕駛休旅車正要迴轉，因天雨路滑，施男急煞後失控打滑摔車，他整個人落地後向前滑進休旅車底，所幸徐男緊急煞車，休旅車後輪才未當場輾過施男。

警方呼籲，雨天視線不佳，用路人除遵守交通規定，也應注意行車安全注意事項：

1.行車前檢查車輛設備，如雨刷、燈光、輪胎及胎紋等。 2.開啟頭燈，提高自身車輛能見度，並加大行車安全距離，才有更多的反應時間與距離。 3.慢速行駛、注意水漂效應：雨天行車特別應放慢速度行駛，避開積水區避免失控打滑。如遇打滑情形，應保持冷靜，輕放油門踏板、輕踩剎車，穩定控制方向盤。 4.騎乘機（慢）車，應穿亮色雨衣，不可邊騎車邊撐傘。