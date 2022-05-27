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約派出所前和解卻遭毆打 外送員網PO不自殺聲明

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄蘇姓男外送員日前與24歲王姓男子，因外送問題起糾紛，雙方相約到派出所，豈料，王男見到蘇男竟當著員警面前出手打人，隨即遭警逮捕，並依傷害罪移送。蘇男擔憂對方事後算帳，還在臉書「爆怨公社」轉述案發經過，並附上不自殺聲明。

5月24日凌晨1時許，蘇姓男外送員因外送糾紛與王男岡山警分局前峰派出所前相約和解，豈料，雙方一碰面，王便出手毆打對方頭部造成致鈍傷。

事後蘇男昨天在臉書「爆怨公社」貼文指，跑外送時，遇客人改兩次地點，當下有反應改地點繞路偏遠，對方竟用台語回應，「你娘，送過來就對了」；因對方態度不佳，蘇表示拒送，隨後就遭對方辱罵。

蘇男當下表明錄音，也說要報警，並把餐點送回店家，隨後又接到對方辱罵電話，他便決定到岡山分局前峰派出所報案，當時王男也在門口，見狀隨即上前攻擊蘇的頭部，王遭警方制止並上銬。

蘇男還說，對方遭上銬後仍不斷叫囂，對方父親到場時和解仍談不攏，蘇指稱，對方是某工程行負責人，父親是某社區發展協會理事長，憂心遭算帳，便在貼文中聲明，本人絕不自殺，怕日後遭施壓或遭遇不測，故發此文。

對此，警方表示，絕不容許任何挑戰公權力的行為，當天將動手的王男逮捕，並協助蘇男就醫治療，蘇也提出告訴，警詢後，也將王依傷害罪隨案移送。警方強調，在員警面前施予暴力，簡直是藐視法律的做法，警方將依法究辦，絕不寬貸。

高雄蘇姓男外送員在臉書「爆怨公社」貼文。圖／取自臉書「爆怨公社」
高雄蘇姓男外送員在臉書「爆怨公社」貼文。圖／取自臉書「爆怨公社」

外送員 岡山 傷害罪

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