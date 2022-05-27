助新北消防員防疫 板橋慈惠宮捐5萬件隔離衣及N95口罩

這波新冠肺炎疫情全台延燒，為確保第一線消防人員執行防疫勤務，新北市板橋區慈惠宮今天捐贈新北市消防局半身隔離衣及N95口罩等防疫物資一批，做為第一線消防人員最強而有力的後盾，由消防局長黃德清代表受贈並回贈感謝狀以示感謝之意。

板橋區慈惠宮有鑑於近來新北消防人員防疫工作辛勞，發揚媽祖救苦救難、護佑百姓的精神，今天捐贈新北市消防局總價200萬元的半身隔離衣2萬5000件及N95口罩2萬5000個，供消防人員執行防疫勤務使用，守護消防人員執勤安全。在今年疫期更加嚴峻之際，再度捐贈防疫物資一批力挺消防，盼能順利防堵疫情。