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助新北消防員防疫 板橋慈惠宮捐5萬件隔離衣及N95口罩
這波新冠肺炎疫情全台延燒，為確保第一線消防人員執行防疫勤務，新北市板橋區慈惠宮今天捐贈新北市消防局半身隔離衣及N95口罩等防疫物資一批，做為第一線消防人員最強而有力的後盾，由消防局長黃德清代表受贈並回贈感謝狀以示感謝之意。
板橋區慈惠宮有鑑於近來新北消防人員防疫工作辛勞，發揚媽祖救苦救難、護佑百姓的精神，今天捐贈新北市消防局總價200萬元的半身隔離衣2萬5000件及N95口罩2萬5000個，供消防人員執行防疫勤務使用，守護消防人員執勤安全。在今年疫期更加嚴峻之際，再度捐贈防疫物資一批力挺消防，盼能順利防堵疫情。
黃德清表示，近日疫情持續高峰，前線消防人員的工作更辛苦，消防局衷心感謝板橋慈惠宮給予第一線消防人員支持與鼓勵，捐贈消防單位所需防疫物資，帶給消防人員勤務上有更完善保障，一起團結抗疫，不僅守住疫情防線與市民健康，讓全體市民有機會早日回復正常生活。
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