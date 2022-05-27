女為改運偷黑面將軍神明回家 反一見神像就怕棄置後被逮

何姓女子最近運氣不好，為了改運，25日凌晨潛入嘉義縣太保市南新里玉玄宮，竊取西營劉聖公神尊，帶回家供奉，剛到住家大樓門口，見黑面神像，心虛害怕，將神像棄置大門旁角落，案發2小時，警方調監視器循線查獲。

水上警分局南新派出所25日上午，接獲太保市南新里玉玄宮葉姓廟公報案，指稱供奉的黑面神明西營劉聖公不翼而飛，懷疑遭信眾竊取，警方調閱監視器，發現凌晨有名女子在小廟周遭徘徊，不久便入侵廟內將黑面兵將劉聖公神像偷走。

員警成立專案小組查緝，研判竊嫌住附近公寓大樓，沿線調閱監視器過濾分析，在公寓大樓門口旁角落發現遭竊神明，通知何女到案，何女坦承因運氣不好，一時興起決定「請」神明回家供奉。