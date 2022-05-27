金門成詐騙集團提款機？ 男子誤信投資獲利遭詐近50萬

金門又有人遭「詐」！家住金湖地區的一位A先生，日前瀏覽臉書社群，認識一名男子，男子稱可代為投資可高額獲利，唆使其加入Line群組，期間嫌犯不時傳訊告知獲利，並以各種名目要求匯款，他總計遭騙走49萬元，警方提醒，類似「假投資真詐騙」案，層出不窮，提醒民眾要提高警覺。

金湖分局表示，居住金門A先生，日前瀏覽臉書社群投資廣告與暱稱「李建宏」男子聯繫，對方表示有股票內線，代為投資可高額獲利，唆使其加入Line「VIP生豐股票投資」群組，A先生見有利可圖，從4月28日起陸續以ATM及網路銀行轉帳18筆，金額新臺幣49萬元至多個指定帳戶。

警方說，期間詐騙嫌犯佯稱已獲利近數十萬，讓A先生欣喜不已，對詐騙嫌犯深信不疑，直到近日欲提領獲利出金時，詐騙嫌犯不斷以提升會員等級及繳納代操費用等理由要求再次匯款且拒絕出金。

警方調查發現，A先生曾在4月20日就曾到金沙鎮沙美郵局臨櫃匯款，因受款帳戶遭警示，郵局通報金沙派出所員警到場勸阻並轉知轄區金融機構注意，但A先生當下不認為遭到詐騙，反斥責員警管太多，阻礙其投資獲利。

A先生在4月22日、26日再度到沙美郵局、土銀沙美辦事處分別臨櫃匯款10萬、15萬，同樣遭警方及金融機構合力攔阻，並連繫在金親友加入勸說行列，最後A先生見無法臨櫃匯款，改採ATM、網路銀行方式匯款成功，後因投資款項無法領回，帳戶也沒錢了，才恍然大悟自己遭到詐騙。