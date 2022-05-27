影／男網友稱「我在烏克蘭中彈了」 婦人誤信險遭騙匯美金
溫姓男網友透過社群網站結識新北市朱姓婦人，自稱自告奮勇前往烏克蘭打仗不幸中彈，急需運送一批珍貴貨物回台，日前要朱姓婦人幫忙到銀行匯2000美金先付物流訂金，銀行行員察覺有異，與土警方聯手成功阻詐。
新北市朱姓婦人在網路社群網站認識一名自稱住在美國的台灣人「溫承翰」，溫男日前表示，因烏俄戰爭開打，他自告奮勇到烏克蘭協助對抗俄軍卻不幸中彈，擔心身體傷勢每況愈下，隨身有一批很珍貴的貨物相寄回台灣，希望朱婦能替他保管，不過要先付物流訂金美金2000元，朱婦不疑有他，連忙帶著存摺及印章到銀行臨櫃準備匯款。
過程中朱婦不斷用手機與他人對話，讓銀行行員起疑，慢慢聊天後才發現朱婦可能遭到詐騙集團詐騙，趕緊通知轄區土城警分局廣福派出所員警吳嘉明、呂振宇及蕭閔濟到場了解，員警一聽雙方的對話內容，很快就認定這肯定是一場網路詐騙，在警方及行員的勸說下，終讓朱婦認明這是一場詐欺騙局，讓朱婦打消匯款念頭，成功阻詐。
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