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影／雨大到看不到路 國3和美路段18車連環撞、5人受傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

雨彈轟炸，影響行車視線，國道3號192.3到194.9公里和美北上路段，今天上午10時27分起，短短15分鐘內，不到3公里，先後共發生5件18車追撞事故，共造成5人受傷，大小車橫陳占據全部車道，塞車超過10公里，到11時46分才全部排除，恢復交通。

國道警察第七大隊指出，國道三號和美北上路段第一件連環車禍，是10時27分發生在192.3公里路段，共有6輛大小車追撞，包括大貨車、小貨車、環保處理車及轎車等，分布內側車道到外側車道，受撞擊的車身都嚴重損毀，零件散落滿地，有駕駛人趕快下車避難，以免遭二度撞擊，廢棄物清運車甚至橫越兩個車道。

國道警察第七大隊據報後，通知彰化縣消防局前來救援，緩撞車也趕到現場處理，先將其中兩名傷者分別送醫救治，隨後，傳來2輛車追撞，由雨勢不停，後方再傳出3件追撞事故，192.3到194.9公里路段，從10時27分到10時43分許，約15分鐘，合計共有5件18車追撞事故，共造成5人受傷。

警方說，國道3號和美北上路段這5件連環車禍，是從192.3公里到194.9里，第一起事故6車追撞共2人受傷，第二件2車追撞，無人受傷，均是10時27分；第3件192.5公里，10時29分發生，4車追撞，1人受傷；第4件是194.4，10時39分發生，4車追撞，無人受傷；第5件事故是194.9公里，10時43分發生，2車追撞，無人受傷。

由於肇事車輛占用內中外線車道及出口匝道，造成車流一度回堵10多公里，在11時46分排除全線恢復通車，至於確切事故原因，由警方調查釐清中。

「雨大到看不到路了」，一名駕駛人說，當發現前方發生車禍，要踩煞車時，沒想到後方的車就追撞上來，車子雖然受損，「人沒有受傷就好」，不過，也嚇得滿身汗。

國道警察第七大隊指出，這5件連環車禍發生，疑似因天雨路滑，影響視線不佳，加上駕駛人未保持行車距離為主要原因。

國道第七公路警察大隊呼籲用路人，雨天行車請開啟頭燈、拉大車距、放慢車速；若遇有水漂現象時請勿急踩煞車跟急轉方向盤，雨天能見度較低，影響行車視距甚鉅，應減速慢行並盡量避免變換車道，同時要保持更大的行車安全距離，因為在路面溼滑的情況下，煞車距離會拉長。另外也須留意其他車輛濺起的水花，以免被遮擋視線措手不及。

雨彈轟炸，影響行車視線，國道3號192.3到194.9公里和美北上路段，今天上午10時27分起，短短15分鐘內，不到3公里，先後共發生5件18車追撞事故，共造成5人受傷。圖／警方提供
雨彈轟炸，影響行車視線，國道3號192.3到194.9公里和美北上路段，今天上午10時27分起，短短15分鐘內，不到3公里，先後共發生5件18車追撞事故，共造成5人受傷。圖／警方提供
雨彈轟炸，影響行車視線，國道3號192.3到194.9公里和美北上路段，今天上午10時27分起，短短15分鐘內，不到3公里，先後共發生5件18車追撞事故，共造成5人受傷。圖／警方提供
雨彈轟炸，影響行車視線，國道3號192.3到194.9公里和美北上路段，今天上午10時27分起，短短15分鐘內，不到3公里，先後共發生5件18車追撞事故，共造成5人受傷。圖／警方提供
雨彈轟炸，影響行車視線，國道3號192.3到194.9公里和美北上路段，今天上午10時27分起，短短15分鐘內，不到3公里，先後共發生5件18車追撞事故，共造成5人受傷。圖／警方提供
雨彈轟炸，影響行車視線，國道3號192.3到194.9公里和美北上路段，今天上午10時27分起，短短15分鐘內，不到3公里，先後共發生5件18車追撞事故，共造成5人受傷。圖／警方提供
雨彈轟炸，影響行車視線，國道3號192.3到194.9公里和美北上路段，今天上午10時27分起，短短15分鐘內，不到3公里，先後共發生5件18車追撞事故，共造成5人受傷。圖／警方提供
雨彈轟炸，影響行車視線，國道3號192.3到194.9公里和美北上路段，今天上午10時27分起，短短15分鐘內，不到3公里，先後共發生5件18車追撞事故，共造成5人受傷。圖／警方提供
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國道 車道

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