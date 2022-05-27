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北市文山區碰撞事故 汽車失控撞進輪胎店

中央社／ 台北27日電

北市文山區羅斯福路六段發生交通事故，林姓男駕駛在路口要迴轉時與直行的蕭姓男子座車發生碰撞，造成蕭男汽車失控撞進輪胎行店家，幸無傷亡，警方已排除酒駕並釐清肇責中。

台北市警察局文山第二分局交通分隊昨天上午11時15分許獲報，指轄內羅斯福路六段、羅斯福路六段159巷口發生一起車禍，立即派員到場處理。

經調查，案發時30多歲的林男駕車沿羅斯福路六段北往南方向行駛，他駛至159巷口欲迴轉往北時，右後側車身遭正沿羅斯福路南向北方向直行的50多歲蕭男座車撞擊。

衝擊力道造成蕭男座車失控而衝撞至路旁的輪胎行店家，林男座車則轉向撞到路中的分隔島後停止，險象環生，幸雙方駕駛及店家都無人傷亡。

警方獲報到場後，對雙方駕駛進行酒測，結果都為零，由於現場路口為一般交通號誌，案發時雙方均無違規情形，警方將針對路權爭議部分調查、處理，相關肇責移送交通警察大隊分析研判中。

警察 北市

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