聽新聞
test
0:00 / 0:00
善心人士捐唾液快篩試劑 台南消防三大隊執勤更安全
疫情升溫，第一線消防人員染疫風險升高。台南市消防局第三救災救護大隊表示，今天獲得善心人士捐贈唾液快篩試劑，連同與企業捐贈鼻腔快篩試劑共1100劑，庫存量已達10倍以上，能提供全大隊完整保障。
大隊長陳博文表示，三大隊轄區佳里、西港、七股、學甲、將軍及北門6區各有消防分隊，疫情期間在北門分隊成立「北門專載隊」擔負高風險病患載運工作，近來本土確診案例居高不下，多是家戶傳染造成染疫，出勤消防同仁接觸機會多、相對風險也高。
陳博文說，很感謝在地善心人士及企業支持捐贈快篩試劑，台灣目前上市的多款居家快篩試劑都是採用鼻咽試劑，因為必須把類似棉花棒的拭子伸進鼻腔，許多同仁抱怨每次快篩總是噴嚏連連、鼻水直流，相當不舒服，而使用唾液快篩鼻咽不會反覆摩擦，不會因同仁採檢時未深入鼻腔造成檢測不準，對第一線安全防護是場及時雨，在提升人員執勤安全時，同時能降低同仁的不適感。
消防局長李明峯表示，消防局透過政府採購與善心人士捐贈，可完善並提升第一線消防同仁的防疫能量與執勤安全。目前快篩試劑絕對充足，同仁只要出現症狀即可至各大隊領取試劑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言