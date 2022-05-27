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善心人士捐唾液快篩試劑 台南消防三大隊執勤更安全

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

疫情升溫，第一線消防人員染疫風險升高。台南市消防局第三救災救護大隊表示，今天獲得善心人士捐贈唾液快篩試劑，連同與企業捐贈鼻腔快篩試劑共1100劑，庫存量已達10倍以上，能提供全大隊完整保障。

大隊長陳博文表示，三大隊轄區佳里、西港、七股、學甲、將軍及北門6區各有消防分隊，疫情期間在北門分隊成立「北門專載隊」擔負高風險病患載運工作，近來本土確診案例居高不下，多是家戶傳染造成染疫，出勤消防同仁接觸機會多、相對風險也高。

陳博文說，很感謝在地善心人士及企業支持捐贈快篩試劑，台灣目前上市的多款居家快篩試劑都是採用鼻咽試劑，因為必須把類似棉花棒的拭子伸進鼻腔，許多同仁抱怨每次快篩總是噴嚏連連、鼻水直流，相當不舒服，而使用唾液快篩鼻咽不會反覆摩擦，不會因同仁採檢時未深入鼻腔造成檢測不準，對第一線安全防護是場及時雨，在提升人員執勤安全時，同時能降低同仁的不適感。

消防局長李明峯表示，消防局透過政府採購與善心人士捐贈，可完善並提升第一線消防同仁的防疫能量與執勤安全。目前快篩試劑絕對充足，同仁只要出現症狀即可至各大隊領取試劑。

善心人士捐唾液快篩試劑，台南消防三大隊執勤更安全。圖／消防三大隊提供
善心人士捐唾液快篩試劑，台南消防三大隊執勤更安全。圖／消防三大隊提供
善心人士捐唾液快篩試劑，台南消防三大隊執勤更安全。圖／消防三大隊提供
善心人士捐唾液快篩試劑，台南消防三大隊執勤更安全。圖／消防三大隊提供
善心人士捐唾液快篩試劑，台南消防三大隊執勤更安全。圖／消防三大隊提供
善心人士捐唾液快篩試劑，台南消防三大隊執勤更安全。圖／消防三大隊提供

快篩試劑 疫情 台南 唾液快篩

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