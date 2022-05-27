快訊

兒童疫苗爆搶打潮 指揮中心曝分配公式「不是不夠」

第二輪實名制快篩6月第二周上路 陳時中教你怎麼分流買

德州校園槍擊：警察延誤的「致命90分鐘」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣2大學研究生、男大生身亡 無外力介入

中央社／ 嘉義市27日電

嘉義縣民雄鄉2所大學接連發生研究生墜樓身亡及大學生陳屍租屋處案件，檢警調查，2起案件均無外力介入，家屬無異議，檢警今天相驗研究生墜樓死亡，死因為創傷性休克。

檢警表示，嘉義縣民雄鄉三興村一處租屋處昨天傍晚一名大學胡姓研究生不明原因從4樓的頂樓墜樓，躺在地上痛苦呻吟，其他人聽到重物落地碰撞聲發現，立即通報救護車送醫急救，醫院急救後於昨天晚間宣告不治。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，檢警今天會同法醫相驗，研究生顱內出血、雙側氣胸、全身多處骨折，死因為創傷性休克。

另外，民雄鄉豐收村25日也發生另一所大學的戴姓男大生陳屍在租屋處，因男大生當天情緒不穩，房東接到家屬通知，以備用鑰匙打開房門，發現男大生已無意識，救護人員到場，發覺已明顯死亡，未送醫。檢警會同法醫相驗，研判死因為窒息死亡。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

檢警今天上午相驗碩一生墜樓事件。圖／本報資料照片
檢警今天上午相驗碩一生墜樓事件。圖／本報資料照片

嘉義 大學生 救護車

延伸閱讀

升學就業技能all in one！17所大學雙軌計畫招生中

嘉縣朴子市民染疫或隔離 公所發1000元補助金

台師大獲STARS大學永續金質標章 亞洲第2面

嘉義某大學碩一生昨墜樓亡 檢警今相驗

相關新聞

國一高雄北向楠梓段 今中午傳6車追撞4人受傷

國道一號北向高雄楠梓路段351.7公里處，今天中午發生6車追撞事故，造成內側及中線車道封閉車流回堵，導致4人受傷，所幸送...

金門成詐騙集團提款機？男子誤信投資獲利遭詐近50萬

金門又有人遭「詐」！家住金湖地區的一位A先生，日前瀏覽臉書社群，認識一名男子，男子稱可代為投資可高額獲利，唆使其加入Li...

影／男網友稱「我在烏克蘭中彈了」 婦人誤信險遭騙匯美金

溫姓男網友透過社群網站結識新北市朱姓婦人，自稱自告奮勇前往烏克蘭打仗不幸中彈，急需運送一批珍貴貨物回台，日前要朱姓婦人幫...

影／雨大到看不到路 國3和美路段18車連環撞、5人受傷

雨彈轟炸，影響行車視線，國道3號192.3到194.9公里和美北上路段，今天上午10時27分起，短短15分鐘內，不到3公...

嘉縣2大學研究生、男大生身亡 無外力介入

嘉義縣民雄鄉2所大學接連發生研究生墜樓身亡及大學生陳屍租屋處案件，檢警調查，2起案件均無外力介入，家屬無異議，檢警今天相...

消費不給錢自稱神明降駕 罵警「奸臣」揚言要解救社會

高雄55歲陳姓女子昨天去橋頭區某間麵店消費，卻不斷擾亂店家做生意，業者無奈報警將人勸離，但陳女隨後又自行報案，還稱「自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。