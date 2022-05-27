嘉縣2大學研究生、男大生身亡 無外力介入

嘉義縣民雄鄉2所大學接連發生研究生墜樓身亡及大學生陳屍租屋處案件，檢警調查，2起案件均無外力介入，家屬無異議，檢警今天相驗研究生墜樓死亡，死因為創傷性休克。

檢警表示，嘉義縣民雄鄉三興村一處租屋處昨天傍晚一名大學胡姓研究生不明原因從4樓的頂樓墜樓，躺在地上痛苦呻吟，其他人聽到重物落地碰撞聲發現，立即通報救護車送醫急救，醫院急救後於昨天晚間宣告不治。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，檢警今天會同法醫相驗，研究生顱內出血、雙側氣胸、全身多處骨折，死因為創傷性休克。

另外，民雄鄉豐收村25日也發生另一所大學的戴姓男大生陳屍在租屋處，因男大生當天情緒不穩，房東接到家屬通知，以備用鑰匙打開房門，發現男大生已無意識，救護人員到場，發覺已明顯死亡，未送醫。檢警會同法醫相驗，研判死因為窒息死亡。