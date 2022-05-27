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汐止江北里資收站累積回收展愛心 捐百萬元災情勘查車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區江北里長謝祚敏與該里黃金資收站近80名環保志工，以資收站長年環保回收所累積經費，購置總價約100萬元災情勘查車，今天捐贈新北市消防局第六救災救護大隊秀峰義消分隊，由副局長陳崇岳代表接受捐贈，並回贈感謝狀。

汐止區江北里長謝祚敏及江北里黃金資收站全體環保志工約80人，長期致力於地方資源回收工作，推廣零浪費、資源完全循環的經濟理念，多年來靠著志工合力默默地的努力點滴成金。

謝祚敏同時也擔任新北市消防局第六救災救護大隊秀峰義消分隊小隊長，有感分隊災情勘查車年份及里程數偏高，基於回饋地方理念，號召黃金資收站志工共同響應，今天江北里里民活動中心捐贈儀式，捐贈總價約100萬元災情勘查車一輛。

捐贈儀式由新北市消防局副局長陳崇岳代表接受捐贈，並回贈感謝狀，感謝里長及環保志工的善行義舉，他期望能為消防救災工作上增添一份力量，讓汐止區江北里黃金資收站的愛心拓展到社會上每一個角落。

新北市汐止區江北里長謝祚敏（右）與該里黃金資收站近80名志工，以資收站環保回收所累積經費，購置總價約100萬元災情勘查車，今天捐贈新北市消防局第六救災救護大隊秀峰義消分隊，由副局長陳崇岳（左）代表接受捐贈，並回贈感謝狀。圖／消防提供
新北市汐止區江北里長謝祚敏（右）與該里黃金資收站近80名志工，以資收站環保回收所累積經費，購置總價約100萬元災情勘查車，今天捐贈新北市消防局第六救災救護大隊秀峰義消分隊，由副局長陳崇岳（左）代表接受捐贈，並回贈感謝狀。圖／消防提供
新北市汐止區江北里長謝祚敏（右）與該里黃金資收站近80名志工，以資收站環保回收所累積經費，購置總價約100萬元災情勘查車，今天捐贈新北市消防局第六救災救護大隊秀峰義消分隊，由副局長陳崇岳（左）代表接受捐贈，並回贈感謝狀。圖／消防提供
新北市汐止區江北里長謝祚敏（右）與該里黃金資收站近80名志工，以資收站環保回收所累積經費，購置總價約100萬元災情勘查車，今天捐贈新北市消防局第六救災救護大隊秀峰義消分隊，由副局長陳崇岳（左）代表接受捐贈，並回贈感謝狀。圖／消防提供
新北市汐止區江北里長謝祚敏與該里黃金資收站近80名志工，以資收站環保回收所累積經費，購置總價約100萬元災情勘查車，今天捐贈新北市消防局第六救災救護大隊秀峰義消分隊，由副局長陳崇岳代表接受捐贈，並回贈感謝狀。
新北市汐止區江北里長謝祚敏與該里黃金資收站近80名志工，以資收站環保回收所累積經費，購置總價約100萬元災情勘查車，今天捐贈新北市消防局第六救災救護大隊秀峰義消分隊，由副局長陳崇岳代表接受捐贈，並回贈感謝狀。

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