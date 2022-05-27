快訊

今年染疫亡近千例！今增126死 12歲男童肺炎併呼吸衰竭病歿

本土+9萬4808例、中重症增343 死亡126例 全創新高

基隆7歲童誤打BNT成人劑量胸悶送醫 診所坦承疏忽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消費不給錢自稱神明降駕 罵警「奸臣」揚言要解救社會

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄55歲陳姓女子昨天去橋頭區某間麵店消費，卻不斷擾亂店家做生意，業者無奈報警將人勸離，但陳女隨後又自行報案，還稱「自己是神明降駕，要解救不公不義的社會」，警方二度到場，她竟辱罵員警「奸臣」，還咬傷員警右手手指。警詢後，將陳女依妨害公務傷害罪嫌移送偵辦。

昨晚11時許，陳女到橋頭區隆豐路一間麵店消費，但因不願付錢，與店家發生糾紛，雖店家不願追究，但她在場不斷自言自語，一度情緒激動影響店家做生意，最後店家無奈報警求助。

員警到場後，先將陳女勸離，豈料過沒多久，陳跑到附近用公用電話報案稱，她與店家有糾紛，隨後又跑回該麵店繼續擾亂店家，過程中，還反覆說著，「自己是神明降駕，要解救不公不義的社會」。

警方獲報，再度回到店家，陳女情緒依舊不穩定，這次對警辱罵「奸臣」，雙方還爆發拉扯，更咬傷員警右手手指，警方只好將她逮捕，並依妨害公務、傷害等罪移送。

高雄55歲陳姓女子因消費糾紛，又不聽勸，辱罵員警，還咬傷員警右手手指。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲陳姓女子因消費糾紛，又不聽勸，辱罵員警，還咬傷員警右手手指。記者陳弘逸／翻攝

妨害公務 傷害罪

延伸閱讀

影／不滿被嫌踢椅背 酒醉男跳上小黃猛踩踏破擋風玻璃

獨／台中男警闖女同事租屋處疑竊內褲 豐原警：從嚴處分

影／台中人妻愛車不見急報案又取消 警上門才知原來如此

三義地方頭痛人物躲到高雄惹禍 警開11槍追緝逮人

相關新聞

高市衛生局新進員工墜樓 雙親錯愕堅持見屍

陳姓男子剛當公務員滿1個月，今天自高雄市衛生局辦公大樓墜樓，當場爆頭死亡，他墜樓的樓層正是衛生局人員聚集做疫調的樓層。雙...

天雨路滑！國3和美路段8車連環撞 多人受傷

天雨路滑，國道3號北上192公里路段，今天上午10時30分許，同時間分別發生兩件共8車連環撞車禍，有多人受傷送醫，車輛受...

消費不給錢自稱神明降駕 罵警「奸臣」揚言要解救社會

高雄55歲陳姓女子昨天去橋頭區某間麵店消費，卻不斷擾亂店家做生意，業者無奈報警將人勸離，但陳女隨後又自行報案，還稱「自己...

疑為躲路面積水自撞棄車就醫 警2小時內找到車主送辦

高雄市凌姓男子今天上午駕車行經仁武區八德二路疑似為躲路面積水，車子失控自撞中央分隔島，凌男自行攔車到楠梓區某醫院就醫，車...

影／砂石車司機開賭場 警衝場賭客秒回「我們有戴口罩」

新北市葉姓砂石車司機，疑受疫情影響，在淡水經營起天九牌職業賭場。昨天（26日）凌晨，警方衝入喝令「不要動」，賭客驚見秒回...

高雄女騎士擦撞小貨車 路過騎士又撞救護車

高雄市左營區昨深夜10點45分發生一起車禍，張姓女騎士行經民族一路，不慎和小貨車發生擦撞，張女手腳擦傷，警方和救護車到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。