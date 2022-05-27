消費不給錢自稱神明降駕 罵警「奸臣」揚言要解救社會

高雄55歲陳姓女子昨天去橋頭區某間麵店消費，卻不斷擾亂店家做生意，業者無奈報警將人勸離，但陳女隨後又自行報案，還稱「自己是神明降駕，要解救不公不義的社會」，警方二度到場，她竟辱罵員警「奸臣」，還咬傷員警右手手指。警詢後，將陳女依妨害公務、傷害罪嫌移送偵辦。

昨晚11時許，陳女到橋頭區隆豐路一間麵店消費，但因不願付錢，與店家發生糾紛，雖店家不願追究，但她在場不斷自言自語，一度情緒激動影響店家做生意，最後店家無奈報警求助。

員警到場後，先將陳女勸離，豈料過沒多久，陳跑到附近用公用電話報案稱，她與店家有糾紛，隨後又跑回該麵店繼續擾亂店家，過程中，還反覆說著，「自己是神明降駕，要解救不公不義的社會」。