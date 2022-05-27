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高市衛生局新進員工墜樓 雙親錯愕堅持見屍

聯合報／ 記者林保光王昭月／即時報導

剛當公務員1個月的陳姓男子，今天在高雄市衛生局墜樓死亡，雙親到場認屍。記者林保光／攝影
剛當公務員1個月的陳姓男子，今天在高雄市衛生局墜樓死亡，雙親到場認屍。記者林保光／攝影
陳姓男子剛當公務員滿1個月，今天自高雄市衛生局辦公大樓墜樓，當場爆頭死亡，他墜樓的樓層正是衛生局人員聚集做疫調的樓層。雙親聞訊一陣錯愕，堅持見他墜樓狀況，認屍時，對於他為何走這上這條路，也相當納悶。

據了解，23歲的陳姓男子通過普考，4月27日剛分發到高雄市衛生局服務，尚未完成公務人員基礎訓練，高雄市衛生局表示，他分配在衛生局食品科源頭管理股，還沒指派特定工作職務，僅上周曾隨同食品科人員查廠，了解業務，沒擔任防疫相關工作。

今天上午9點31分，衛生局人員發現陳姓員工墜樓，轉報警方處理，警方趕到衛生局，發現陳墜落衛生局後門口，頭破血流，已明顯死亡。衛生局確認他的身分後，原本檢察官知會警方，可將遺體移往市立殯儀館，但警方通知他父母，雙親聞訊錯愕，堅持要看兒子墜樓狀況再移屍，直到上午11點左右雙親到場，說最近兒子並沒什麼異樣，對他墜樓原因也相當納悶。

據悉，陳姓男子的辦公室在衛生局6樓，辦公桌整理相當乾淨，抽屜也只有2件公文。上午他未發一語，加上和同事還不熟，同事只見他離開座位，未注意他去哪裡。後來他上樓，到衛生局人員聚集疫調的大廳樓層，一出陽台後便傳出墜樓。

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剛當公務員1個月的陳姓男子，今天在高雄市衛生局墜樓死亡。記者林保光／攝影
剛當公務員1個月的陳姓男子，今天在高雄市衛生局墜樓死亡。記者林保光／攝影

衛生局 高雄市

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