疑為躲路面積水自撞棄車就醫 警2小時內找到車主送辦

高雄市凌姓男子今天上午5時許駕車行經八德二路往楠梓方向，疑為躲避路面積水自撞中央分隔島，凌男未留下處理自行就醫，警依法開罰、送辦。記者陳玫玲／翻攝 高雄市凌姓男子今天上午駕車行經仁武區八德二路疑似為躲路面積水，車子失控自撞中央分隔島，凌男自行攔車到楠梓區某醫院就醫，車子則留在事故現場一度起火，警方循線找到凌男，實施酒測值為零，警方依涉公共危險罪嫌送辦，另依肇事逃逸開罰。

據了解，32歲凌姓男子今天凌晨5時許駕車從仁武準備返回楠梓住家，行經八德二路疑似為了躲避路面積水，凌男轎車直接往路中央的分隔島撞上去，凌男轎車安全氣囊爆開，車頭嚴重毀損，並在撞擊後冒煙起火，凌男右手骨折、身體多處擦傷，自行逃出車外攔車到楠梓的醫院就醫包紮傷口。

警消今天凌晨接獲八德二路有轎車自撞起火，前往協助滅火，警消到場時卻發現車上駕駛已不在現場，經仁武警分局員警循線調閱監視器，今天上午7時許在楠梓某醫院找到正在醫院靜養的車主凌男。凌男辯稱，事發第一時間有請路人協助報警。

員警為凌男實施酒測值為零，因凌男事發後未留在現場處理肇事車輛且未報警，警詢後依違反公共危險罪嫌送辦，並另依肇事逃逸行為開單，可處1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者並吊扣駕駛執照1個月至3個月。