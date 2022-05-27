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影／砂石車司機開賭場 警衝場賭客秒回「我們有戴口罩」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市葉姓砂石車司機，疑受疫情影響，在淡水經營起天九牌職業賭場。昨天（26日）凌晨，警方衝入喝令「不要動」，賭客驚見秒回「我們都有戴口罩」，讓警好氣又好笑。警現場查扣賭資等證物，連同葉男等14人一併帶回偵辦，警詢後葉男依賭博罪嫌送辦，另13名賭客依社維法裁罰。

據了解，葉姓賭場負責人（40歲）原本是砂石車司機，但疑受疫情影響，導致跑車趟數銳減。葉男索性動起歪腦筋，想經營職業賭場。這個月20日前後，葉男勘查友人位於淡水區義山路一處貨櫃屋工寮，認為四周人煙稀少地處偏僻，警方查緝不易，遂向友人商借，經營起天九牌賭場。

為招攬賭客，他向以往工作接觸過的朋友，釋放賭場訊息，並在7天前利用深夜開始營業。日前警方接獲線報，派員埋伏跟監，於昨天凌晨2時許，大批警力持搜索票衝入貨櫃屋喝令在場所有人「手抱頭！不要動！」警方大陣仗查察，嚇壞葉男及13名賭客，回說「我們都有戴口罩喔」隨即抱頭蹲坐接受盤查。

警方於現場查扣賭資23萬1300元、抽頭金3萬4400元、賭具、監視器等證物，連同葉姓負責人、13名賭客，一併帶回偵辦。偵詢時，葉男坦承犯行，但辯稱是些微受到疫情影響，警詢後依賭博罪嫌將葉男移送法辦，另13名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

警方查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依賭博罪嫌將葉男移送法辦，另13名賭客則依社會秩序維護法裁罰。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依賭博罪嫌將葉男移送法辦，另13名賭客則依社會秩序維護法裁罰。記者曾伯愷／翻攝
賭客見大批警力衝入，嚇得回說「我們有戴口罩」。記者曾伯愷／翻攝
賭客見大批警力衝入，嚇得回說「我們有戴口罩」。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於淡水區義山路一處貨櫃屋工寮，查獲天九牌職業賭場。記者曾伯愷／翻攝
淡水警方於淡水區義山路一處貨櫃屋工寮，查獲天九牌職業賭場。記者曾伯愷／翻攝

賭場 疫情

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