聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄女騎士擦撞小貨車 路過騎士又撞救護車
高雄市左營區昨深夜10點45分發生一起車禍，張姓女騎士行經民族一路，不慎和小貨車發生擦撞，張女手腳擦傷，警方和救護車到場，一名施姓騎士路過，一時未注意，先擦撞前方騎士，再撞救護車倒地受傷，車禍連環撞，所幸傷者均輕傷，詳細車禍肇責由警方調查中。
警方指出，張姓女子（36歲）昨深夜10點45分許，騎車行經左營區民族一路，和一輛自小貨車發生擦撞，張女連人帶車摔倒在地受傷，警消獲報趕抵現場，由於當時高雄下著綿綿細雨，警方在現場指揮交通，救護員替受傷的張女包紮傷勢。
未料，騎乘機車路過車禍現場的施姓男子（19歲），一時未注意前方狀況，先擦撞前方的陳姓騎士，又撞及救護車保險桿後摔倒在地，車禍連環撞，令在場人都嚇了一跳！所幸傷者僅輕微擦挫傷，治療包紮後無大礙，車禍肇責由警方進一步調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言