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高雄女騎士擦撞小貨車 路過騎士又撞救護車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區昨深夜一名女騎士和小貨車擦撞，路過騎士未注意前方狀況，擦撞前方騎士又撞救護車，車禍連環撞，所幸2傷者均為輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市左營區昨深夜一名女騎士和小貨車擦撞，路過騎士未注意前方狀況，擦撞前方騎士又撞救護車，車禍連環撞，所幸2傷者均為輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市左營區昨深夜10點45分發生一起車禍，張姓女騎士行經民族一路，不慎和小貨車發生擦撞，張女手腳擦傷，警方和救護車到場，一名施姓騎士路過，一時未注意，先擦撞前方騎士，再撞救護車倒地受傷，車禍連環撞，所幸傷者均輕傷，詳細車禍肇責由警方調查中。

警方指出，張姓女子（36歲）昨深夜10點45分許，騎車行經左營區民族一路，和一輛自小貨車發生擦撞，張女連人帶車摔倒在地受傷，警消獲報趕抵現場，由於當時高雄下著綿綿細雨，警方在現場指揮交通，救護員替受傷的張女包紮傷勢。

未料，騎乘機車路過車禍現場的施姓男子（19歲），一時未注意前方狀況，先擦撞前方的陳姓騎士，又撞及救護車保險桿後摔倒在地，車禍連環撞，令在場人都嚇了一跳！所幸傷者僅輕微擦挫傷，治療包紮後無大礙，車禍肇責由警方進一步調查中。

車禍 救護車 保險

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