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居民不憂其擾 公園老翁堅稱只有「抖老鳥」 沒有自我安慰

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

年約70歲蔡姓老翁，涉嫌常在文山區清溪綠地公園當眾露鳥並肆無忌憚「打手槍」，警方接獲報案，調查後約談老翁，但他堅持只有「抖鳥」，沒有「自我安慰」，最後仍依妨害風化等罪嫌函送地檢署偵辦。

文山一警分局指南派出所，日前接獲民眾投訴，清溪綠地公園有一老翁，常露出生殖器並做出不雅舉動，騷擾附近居民。

警方獲報，展開調查，調閱監視器，發現蔡姓老翁在公園「打手槍」，周遭婦人經過，老翁都不以為意，面對「男性」民眾經過就立刻收鳥，騷擾異性意味相當濃厚。

老翁以步行方式在現場來回，警方調閱沿線監視器、查訪附近民眾，民眾對「露鳥俠」印象深刻，警方通知老翁到案，出示他現場「打手槍」影片，老翁堅持只有「抖鳥」，否認「自我安慰」。

蔡姓老翁涉嫌常在公園當眾露鳥「打手槍」，警方約談老翁，他堅持只有「抖鳥」，最後依妨害風化等罪嫌函送地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝
蔡姓老翁涉嫌常在公園當眾露鳥「打手槍」，警方約談老翁，他堅持只有「抖鳥」，最後依妨害風化等罪嫌函送地檢署偵辦。記者廖炳棋/翻攝

監視器

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