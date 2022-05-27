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桃園轎車違規迴轉 直行機車騎士撞上 頭部重創送醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢區環中東路與新中北路口昨晚8時許轎車駕駛迴轉時，不慎與直行的機車騎士發生碰撞。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區環中東路與新中北路口昨晚8時許轎車駕駛迴轉時，不慎與直行的機車騎士發生碰撞。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區環中東路與新中北路口昨晚8時許，發生一起汽機車衝撞車禍，22歲的王姓轎車駕駛迴轉時，不慎與直行的22歲林姓機車騎士發生碰撞，騎士瞬間倒地且頭部受重創，救護車到後立即將騎士送醫，雙方無飲酒，肇事原因及後續責任歸屬尚待警方調查中。

昨晚桃園仍飄著雨，轎車駕駛行駛環中東路與新中北路口欲迴轉往平鎮方向行駛，在路口迴轉時與由環中東路往平鎮方向的直行機車騎士，發生碰撞當下力道之大，現場險象環生，林男倒地不起且雙腳抽搐，車殼碎裂物也散落一地。

王男立刻下車察看林男狀況，後方騎士也大喊快叫救護車，救護人員到場後，發現林男肢體多處擦傷，意識不清，且頭部受到重創，給予救護處置後，送往中壢天晟醫院急救後，又轉往林口長庚醫院救治。

警方對2人實施酒測，雙方皆無飲酒；肇事原因及後續責任歸屬尚待警方調查中。警方呼籲用路人應重視路權，迴轉車輛應暫停禮讓直行車，謹慎駕駛，以維護交通安全。

桃園中壢區環中東路與新中北路口昨晚8時許，發生一起汽機車衝撞車禍。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區環中東路與新中北路口昨晚8時許，發生一起汽機車衝撞車禍。記者翁唯真／翻攝
遭汽車撞擊機車車殼嚴重毀損。記者翁唯真／翻攝
遭汽車撞擊機車車殼嚴重毀損。記者翁唯真／翻攝

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