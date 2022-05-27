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北市科技執法+1 捷運公館站前7月起抓違停、併排停車
台北捷運公館站位居羅斯福路，鄰近公館商圈及水源市場，周邊常有違規停車情形，北市警局已於站前（羅斯福路4段）規劃建置「違規停車科技執法設備」，針對違規停車、並排停車之車輛，以科技設備偵測取締，目前為設備測試及宣導期，預計今年7月1日上線執法。
北市交大表示，違規停車科技執法設備，是透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發。違規停車可處600元到1200元罰鍰，並排停車可處2400元罰鍰。
交通大隊指出，台北市警局目前建置啟用違停偵測科技執法地點計7處，統計4月份各處設備取締違停計2408件，較測試期間平均每月件數減少85%，維護道路交通秩序成效卓著。
交通大隊說，科技執法目的是遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，勿於劃有紅黃線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。
統計北市科技執法設備，目前共有12處路段，包括自強、辛亥隧道區間測速將取締超速車輛，建國、市民高架道路則是取締重大型車、機車違規行駛，或是車輛行駛路肩。
另外在市府轉運站、台北車站、吳興街台北醫院前、中山北路2段馬偕醫院前、台北轉運站、南港車站及內湖路1段739號前，是取締違規停車、並排停車。而鄭州路與西寧北路口取締取締未依規定轉彎、跨越雙黃線、闖紅燈、占用機車停等區及車輛未停讓行人等5種違規樣態。
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