保全夾娃頻槓龜損500元 抱走值2千元七龍珠公仔轉賣

高雄市一名薛姓保全員喜歡夾娃娃，久而久之練就好本領，日前到鼓山區一間娃娃機店，卻遇到王牌機台，花了500元槓龜，一怒之下抱走價值2000元的七龍珠公仔變賣，警方查出薛男涉案，讓他嚇得贖回賣出的公仔歸還店家，但為時已晚，仍被依竊盜罪嫌送辦。

薛男接到警方通知後，嚇得趕緊將公仔贖回，帶到警局還給機台台主，但因竊盜罪屬公訴罪，仍被依法送辦。記者石秀華／翻攝

警方指出，從事保全員的薛姓男子（26歲），平常下班後，喜歡到夾娃娃機店夾娃娃和公仔，久而久之練就一手夾娃娃的本事，本月12日凌晨時分，薛男下班後，心血來潮，騎車至鼓山二路娃娃機店試手氣，沒想到這次卻踢到鐵板。

薛男花了500元，屢夾屢不中，因夾不到公仔，一直槓龜，不甘心空手而歸，一氣之下，拿了小板凳，站在椅子上，將放在機台上、價值2000元的七龍珠公仔抱走，機台台主發現薛男偷竊行徑報警。