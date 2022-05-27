影／女騎士清晨撞轎車腦出血 屏東警方追落跑肇事轎車

屏東縣新園鄉37歲梁姓婦人今天清晨騎機車外出，行經田洋村吉興路與新田路口時，與1輛白色轎車發生碰撞，警方到場發現梁婦倒臥路邊痛苦不堪，汽車駕駛肇事已逃逸，通報救護車送醫後發現梁婦肋骨斷裂、腦出血，在加護病房觀察治療，警方正調閱監視器追查肇事車主。

東港警分局新園分駐所今天清晨4時53分許接獲民眾報案，指新園鄉仙吉村吉興路與新田路口發生交通事故，員警到場後發現梁姓婦人倒臥路旁，隨即通報救護車將梁婦送醫院治療，肇事車輛已逃逸；梁姓婦人告訴警方，肇事駕駛有停車查看，但隨即駛離不負責任，太惡劣了。