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影／女騎士清晨撞轎車腦出血 屏東警方追落跑肇事轎車

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣新園鄉37歲梁姓婦人今天清晨騎機車外出，行經田洋村吉興路與新田路口時，與1輛白色轎車發生碰撞，警方到場發現梁婦倒臥路邊痛苦不堪，汽車駕駛肇事已逃逸，通報救護車送醫後發現梁婦肋骨斷裂、腦出血，在加護病房觀察治療，警方正調閱監視器追查肇事車主。

東港警分局新園分駐所今天清晨4時53分許接獲民眾報案，指新園鄉仙吉村吉興路與新田路口發生交通事故，員警到場後發現梁姓婦人倒臥路旁，隨即通報救護車將梁婦送醫院治療，肇事車輛已逃逸；梁姓婦人告訴警方，肇事駕駛有停車查看，但隨即駛離不負責任，太惡劣了。

警方表示，梁婦有腦出血、肋骨斷裂及手腳擦挫傷等傷勢，目前在加護病房觀察中，無生命危險，經詰閱周邊路口監視器，發現1轎白色轎車部穿越路口時未減速，與騎機車的梁婦發生交通事故，肇事轎車下車查看後未予婦人即時救治即駕車逃逸，正針對特定車型、車號過濾追查肇事車輛，依法偵辦。

屏東縣梁姓婦人今天清晨騎機車外出，在新園鄉吉興路與新田路口與1輛白色轎車發生碰撞，警方到場發現梁婦倒臥路邊痛苦不堪，汽車駕駛肇事已逃逸。記者潘欣中／翻攝
屏東縣梁姓婦人今天清晨騎機車外出，在新園鄉吉興路與新田路口與1輛白色轎車發生碰撞，警方到場發現梁婦倒臥路邊痛苦不堪，汽車駕駛肇事已逃逸。記者潘欣中／翻攝
屏東縣梁姓婦人今天清晨騎機車外出，在新園鄉吉興路與新田路口與1輛白色轎車發生碰撞，警方到場發現梁婦倒臥路邊痛苦不堪，汽車駕駛肇事已逃逸。記者潘欣中／翻攝
屏東縣梁姓婦人今天清晨騎機車外出，在新園鄉吉興路與新田路口與1輛白色轎車發生碰撞，警方到場發現梁婦倒臥路邊痛苦不堪，汽車駕駛肇事已逃逸。記者潘欣中／翻攝

監視器 救護車

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