聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市科技執法抓違停 捷運公館站前路段7月1日啟動
台北市建置啟用違停偵測科技執法地點共計7處，台北市警察局交通警察大隊今天表示，有鑒於捷運公館站周邊常見違停，已規劃新增為科技執法地點，預計7月1日上線執法。
交通警察大隊發布新聞稿指出，由於台北捷運公館站位居北市主要幹道羅斯福路且鄰近公館商圈、水源市場，周邊常有違規停車情形，影響用路人通行及交通安全。
為改善上述狀況，交通警察大隊表示，已於捷運公館站前（羅斯福路4段）規劃建置「違規停車科技執法設備」，針對違規停車、併排停車的車輛，透過科技設備偵測取締，目前為設備測試及宣導期，預計7月1日正式上線。
交通警察大隊指出，市警局目前建置啟用違停偵測科技執法地點共計7處，統計4月各處設備取締違停有2408件，較測試期間平均每月件數減少85%，可見維護交通秩序成效卓著。
交通警察大隊說明，違規停車科技執法設備是透過車牌辨識系統，自動判讀違規車輛資料，若發現偵測區內有違停車輛，會自動執行違規蒐證並匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發。
此外，依道路交通管理處罰條例規定，違規停車可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，併排停車可處2400元罰鍰。
交通警察大隊表示，科技執法目的是遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，勿於劃有紅黃線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言