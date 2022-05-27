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北市科技執法抓違停 捷運公館站前路段7月1日啟動

中央社／ 台北27日電

台北市警察局交通警察大隊今天表示，有鑒於捷運公館站周邊常見違停，已規劃新增為科技執法地點，預計7月1日上線執法。 圖／google map
台北市警察局交通警察大隊今天表示，有鑒於捷運公館站周邊常見違停，已規劃新增為科技執法地點，預計7月1日上線執法。 圖／google map
台北市建置啟用違停偵測科技執法地點共計7處，台北市警察局交通警察大隊今天表示，有鑒於捷運公館站周邊常見違停，已規劃新增為科技執法地點，預計7月1日上線執法。

交通警察大隊發布新聞稿指出，由於台北捷運公館站位居北市主要幹道羅斯福路且鄰近公館商圈、水源市場，周邊常有違規停車情形，影響用路人通行及交通安全。

為改善上述狀況，交通警察大隊表示，已於捷運公館站前（羅斯福路4段）規劃建置「違規停車科技執法設備」，針對違規停車、併排停車的車輛，透過科技設備偵測取締，目前為設備測試及宣導期，預計7月1日正式上線。

交通警察大隊指出，市警局目前建置啟用違停偵測科技執法地點共計7處，統計4月各處設備取締違停有2408件，較測試期間平均每月件數減少85%，可見維護交通秩序成效卓著。

交通警察大隊說明，違規停車科技執法設備是透過車牌辨識系統，自動判讀違規車輛資料，若發現偵測區內有違停車輛，會自動執行違規蒐證並匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發。

此外，依道路交通管理處罰條例規定，違規停車可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，併排停車可處2400元罰鍰。

交通警察大隊表示，科技執法目的是遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，勿於劃有紅黃線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。

警察 違停 捷運

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