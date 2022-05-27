新莊地藏庵百年遶境29日登場 警召上百宮廟陣頭簽公約

新北市新莊區地藏庵百年繞境祈福活動，將於這個月29、30兩日舉行，為防範滋事份子趁機破壞遶境秩序，新莊警分局於昨晚，連同轄內各公部門，召集58家宮廟代表與100名陣頭代表舉辦座談會，並簽署「行動公約」共同維持繞境秩序。

新莊警分局表示，這個月29日、30日，新北市新莊區地藏庵延續百年「新莊大拜拜」即將舉行，有別於往年各地陣頭、參拜信眾隨性參與。今年所有參加遶境宮廟、陣頭團體，必須先向新莊地藏庵提出申請，經廟方同意後，提供官方服飾衣帽，以利廟方及警方辨識。

為防範遶境祈福活動時，有滋事份子趁機破壞秩序，警方除部署逾200名警力沿線維持外，另於昨天（26日）晚上邀集市政府民政局、環保局、消防局、區公所等市政單位，及58家宮廟代表與100名陣頭代表，舉辦「優質宮廟文化-地藏庵遶境行動公約」座談會。