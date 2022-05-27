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女警細心送路倒醉漢回家 他突然表白「我好愛你」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中莊姓男子喝爛醉倒在路邊經巡邏員警發現，莊被喚醒後搖搖晃晃搞不清楚家在哪，一度想逞強自己回家，警方不放心詳加確認他身份、住處，莊見年輕女警細心協助，更借酒壯膽向她告白說「我好愛你」，警方則陪同走到他住家樓下才放心。

台中第二分局表示，育才所警員許珈珈、朱昭同21日晚上10點多巡邏經國豐街路段，發現1名男子倒臥水溝蓋上不醒人事，靠近才聞到他身上濃濃酒味，直接在馬路旁呼呼大睡。

警方擔心他萬一翻身滾到路中央，恐遭往來汽機車輾壓發生意外，上前喚醒男子見他整個人酒醉，一開始連話都講得不清不楚，員警只好先向附近民眾借1杯水讓他醒醒酒，再進一步徵得他同意查看隨身包包內的證件。

警方確認莊姓男子（58歲）是住在附近民眾，推測他剛和朋友喝完酒搭計程車回來，但距家還有一段路他弄錯提前下車，又不勝酒力倒臥路旁睡著。

女警細心詢問莊「你身體有不舒服嗎？」「可以先坐起來嗎？」「我們會擔心你耶」，莊好不容易站起來就說「沒問題啦」、「辛苦了啦」，警方再次確認他住家就在附近，但又擔心莊走路搖搖晃晃可能沒到家又再次路倒。

莊看著年輕女警還說「妳好像是我女兒」、「真的拍謝啦」，警員一路確認他抵達住家樓下才放心，莊更趁機向女警告白說「我好愛你」，警方安撫下讓他平安回家。

警方巡邏發現酒醉路倒的莊男。記者曾健祐／翻攝
警方巡邏發現酒醉路倒的莊男。記者曾健祐／翻攝

告白 計程車

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