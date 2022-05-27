神助攻！4歲女嬰確診高燒 桃警開道送醫病情穩定

桃園一名4個月女嬰昨天下午4時確診發高燒，由於正值下班尖峰時間，天氣陰雨綿綿，路上車流量大，父親在送醫途中行經中路派出所，急忙向警方求救，最後原本需要10多分鐘的路程只花了5分鐘就抵達，女嬰經治療後，狀況已經穩定。

據悉，女嬰是昨天下午被保母發現高燒不退，快篩發現陽性確診新冠肺炎，父母知悉近日嬰幼兒確診的嚴重性，擔心症狀拖下去對年幼小孩不利，急著送醫，才會求助警方。

警方表示，昨天下午4時40分左右，女嬰父親穿著拖鞋走進派出所求助，員警惠譯賢、洪瑞鴻了解情況後，隨即跳上警車幫忙開道。2人沿路鳴笛、按喇叭，不斷用廣播器示意前方車輛讓道，也慶幸其他用路人配合，才能讓女應盡速就醫。