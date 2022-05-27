快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神助攻！4歲女嬰確診高燒 桃警開道送醫病情穩定

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名4個月女嬰昨天下午4時確診發高燒，由於正值下班尖峰時間，天氣陰雨綿綿，路上車流量大，父親在送醫途中行經中路派出所，急忙向警方求救，最後原本需要10多分鐘的路程只花了5分鐘就抵達，女嬰經治療後，狀況已經穩定。

據悉，女嬰是昨天下午被保母發現高燒不退，快篩發現陽性確診新冠肺炎，父母知悉近日嬰幼兒確診的嚴重性，擔心症狀拖下去對年幼小孩不利，急著送醫，才會求助警方。

警方表示，昨天下午4時40分左右，女嬰父親穿著拖鞋走進派出所求助，員警惠譯賢、洪瑞鴻了解情況後，隨即跳上警車幫忙開道。2人沿路鳴笛、按喇叭，不斷用廣播器示意前方車輛讓道，也慶幸其他用路人配合，才能讓女應盡速就醫。

女嬰經醫院治療，病情已經穩定，家屬也不斷向警方道謝。員警惠譯賢表示，現在疫情嚴重，尤其對沒打疫苗的小孩威脅性高，自己也為人父親，很能體會女嬰父親心急如焚的心情，後來聽到女嬰病情穩地，心裡也替她開心。

桃園一名4個月女嬰確診高燒，父親向中路派出所求助，獲員警幫忙開道送醫，經治療後病情穩定。記者陳俊智／翻攝
桃園一名4個月女嬰確診高燒，父親向中路派出所求助，獲員警幫忙開道送醫，經治療後病情穩定。記者陳俊智／翻攝

新冠肺炎 桃園

延伸閱讀

新北2月女嬰猝死送醫亡確診 今解剖無外傷死因待鑑定

嘉義確診孕婦突落紅 醫院急剖腹接生 女嬰PCR陰性

影／台東關山9歲童、7月大女嬰都確診高燒送醫急診

影／9月大女嬰逃脫安全椅 新手媽媽嚇壞困車內不敢動

相關新聞

剛分發一個月...高雄衛生局23歲男員工墜樓身亡 死因待查

今天上午高雄市衛生局傳有人墜樓，死者疑似衛生局合作廠商的外派員工，詳細原因正通知家屬了解中。

影／台二線鼻頭油罐車與砂車對撞 1人受困救出雙向受阻

新北市瑞芳區台2線79.6K處鼻頭路段，今天清晨近6點時，一輛油罐車與對向砂石車對撞，撞擊力道很大，砂石車駕駛受困車內由消防人員救出送醫，無生命危險。目前事故車輛占據雙向車道，現場由瑞芳分局員警管制全力排除中。

影／成大大學路巷弄餐廳火警 10多學生拖行李逃生

台南市成功大學附近大學路22巷一餐廳深夜2時多竄出濃煙，該5層樓建物樓上出租宿舍的學生，聞到燒焦味後紛紛撤出逃生，消防局...

女警細心送路倒醉漢回家 他突然表白「我好愛你」

台中莊姓男子喝爛醉倒在路邊經巡邏員警發現，莊被喚醒後搖搖晃晃搞不清楚家在哪，一度想逞強自己回家，警方不放心詳加確認他身份...

神助攻！4歲女嬰確診高燒 桃警開道送醫病情穩定

桃園一名4個月女嬰昨天下午4時確診發高燒，由於正值下班尖峰時間，天氣陰雨綿綿，路上車流量大，父親在送醫途中行經中路派出所...

海上丟包1公噸毒品先驅原料價13億 載運船長及司機起訴

誌誠168 號漁船今年3月在台灣外海約彰化工業區西北方處，撈起運毒集團丟包在海面上裝有K他命先驅原料的56桶機油桶，藏放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。