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保全交友APP找正妹 還沒見到人就要匯出百萬辛苦存款

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

網路交友夯，詐騙集團見有機可乘、利用正妹照吸引男網友陷入戀愛錯覺，下載、註冊特定交友APP或假網站，再以客服名義要求付費申辦會員或開通聊天功能，收錢後關閉相關交友平台，所謂「正妹」都還沒見到人，到就損失大筆錢財，台南永康張姓保全的辛苦百萬存款昨天就差點被騙光，警方上午公布案例提醒民眾小心。

張姓男子工作之餘在交友軟體Tinder認識「正妹網友蘇雅詩」，加入LINE相談甚歡，甚至以男女朋友相稱，不久對方邀他共同經營網拍，保證穩賺不賠，張男信以為真，投入50多萬元還沒賺到錢，對方昨天又聲稱要買房，拜託匯款50萬來應急頭期款。

張到永康區第一銀行大灣分行準備再匯款50萬元時，行員發現可疑報警；永康分局大灣派出所警員陳健彬、賴明政到場詢問，聽完張男說明過程後告訴他，這是假交友真詐財手法，並拿出事先收集好的多件相同手法案例給張男看，他才恍然大悟這是場愛情騙局，感謝警方協助辛苦積蓄沒被騙。

永康分局表示，詐騙集團常以臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，慫恿上鉤者投資他們的假網站，設定高額獲利騙局取信被害人，一步步掉入陷阱。網路交友暗藏危機，民眾可到「165防騙宣導」官方LINE帳號，輸入可疑網站或LINE ID查詢是否被通報涉及詐騙，或撥打165反詐騙專線諮詢，絕對不要輕易誤入愛河而遭受損失。

保全交友APP找正妹，還沒見到人就要匯出百萬辛苦存款。圖／警方提供
保全交友APP找正妹，還沒見到人就要匯出百萬辛苦存款。圖／警方提供
保全交友APP找正妹，還沒見到人就要匯出百萬辛苦存款。圖／警方提供
保全交友APP找正妹，還沒見到人就要匯出百萬辛苦存款。圖／警方提供
保全交友APP找正妹，還沒見到人就要匯出百萬辛苦存款。圖／警方提供
保全交友APP找正妹，還沒見到人就要匯出百萬辛苦存款。圖／警方提供

詐騙集團 LINE 正妹

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