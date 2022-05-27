剛分發一個月...高雄衛生局23歲男員工墜樓身亡 死因待查

高雄市衛生局今天上午一名男子墜樓，警方拉封鎖線，正與衛生局了解墜樓原因。記者王昭月/攝影 今天上午高雄市衛生局傳有人墜樓，1名男子自高樓層墜樓，頭破血流，死者是衛生局食品科人員，詳細原因正通知家屬了解中。

今天上午9點31分，警方接獲衛生局轉報有民眾墜樓，死者是23歲的陳姓男子，警方封鎖現場，調查墜樓原因。

高雄市衛生局表示，經查死者是衛生局食品科源頭管理股員工，今年4月27日普考分發報到衛生局服務，尚未完成公務人員基礎訓練，目前無指派特定工作職務。

初步瞭解，陳姓男子目前尚在熟悉法規階段，僅上周曾隨同前往查廠熟悉業務，並無擔任防疫相關工作，無加班紀錄，也無自殺通報與精神疾病通報史。詳細原因仍待檢調人員進一步調查。