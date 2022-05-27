快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剛分發一個月...高雄衛生局23歲男員工墜樓身亡 死因待查

聯合報／ 記者林保光王昭月／即時報導

高雄市衛生局今天上午一名男子墜樓，警方拉封鎖線，正與衛生局了解墜樓原因。記者王昭月/攝影
高雄市衛生局今天上午一名男子墜樓，警方拉封鎖線，正與衛生局了解墜樓原因。記者王昭月/攝影
今天上午高雄市衛生局傳有人墜樓，1名男子自高樓層墜樓，頭破血流，死者是衛生局食品科人員，詳細原因正通知家屬了解中。

今天上午9點31分，警方接獲衛生局轉報有民眾墜樓，死者是23歲的陳姓男子，警方封鎖現場，調查墜樓原因。

高雄市衛生局表示，經查死者是衛生局食品科源頭管理股員工，今年4月27日普考分發報到衛生局服務，尚未完成公務人員基礎訓練，目前無指派特定工作職務。

初步瞭解，陳姓男子目前尚在熟悉法規階段，僅上周曾隨同前往查廠熟悉業務，並無擔任防疫相關工作，無加班紀錄，也無自殺通報與精神疾病通報史。詳細原因仍待檢調人員進一步調查。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

高雄市衛生局今天上午一名男子墜樓，警方拉封鎖線，正與衛生局了解墜樓原因。記者王昭月/攝影
高雄市衛生局今天上午一名男子墜樓，警方拉封鎖線，正與衛生局了解墜樓原因。記者王昭月/攝影
高雄市衛生局今天上午傳出一男子墜樓。記者林保光/翻攝
高雄市衛生局今天上午傳出一男子墜樓。記者林保光/翻攝
高雄市衛生局今天上午傳出一男子墜樓。記者林保光/翻攝
高雄市衛生局今天上午傳出一男子墜樓。記者林保光/翻攝

衛生局 高雄市

延伸閱讀

高雄+8542 中小學公幼補習班5月30日至6月5日遠距教學

台中七期豪宅傳房客墜樓 疑投資失利已聯絡家屬查死因

桃園工人疑拆鐵皮屋觸電墜樓不治 死後驗出陽性確診

台中逢甲商圈驚傳墜樓 23歲男頭破裂當場死亡

相關新聞

剛分發一個月...高雄衛生局23歲男員工墜樓身亡 死因待查

今天上午高雄市衛生局傳有人墜樓，死者疑似衛生局合作廠商的外派員工，詳細原因正通知家屬了解中。

影／台二線鼻頭油罐車與砂車對撞 1人受困救出雙向受阻

新北市瑞芳區台2線79.6K處鼻頭路段，今天清晨近6點時，一輛油罐車與對向砂石車對撞，撞擊力道很大，砂石車駕駛受困車內由消防人員救出送醫，無生命危險。目前事故車輛占據雙向車道，現場由瑞芳分局員警管制全力排除中。

影／成大大學路巷弄餐廳火警 10多學生拖行李逃生

台南市成功大學附近大學路22巷一餐廳深夜2時多竄出濃煙，該5層樓建物樓上出租宿舍的學生，聞到燒焦味後紛紛撤出逃生，消防局...

女警細心送路倒醉漢回家 他突然表白「我好愛你」

台中莊姓男子喝爛醉倒在路邊經巡邏員警發現，莊被喚醒後搖搖晃晃搞不清楚家在哪，一度想逞強自己回家，警方不放心詳加確認他身份...

神助攻！4歲女嬰確診高燒 桃警開道送醫病情穩定

桃園一名4個月女嬰昨天下午4時確診發高燒，由於正值下班尖峰時間，天氣陰雨綿綿，路上車流量大，父親在送醫途中行經中路派出所...

海上丟包1公噸毒品先驅原料價13億 載運船長及司機起訴

誌誠168 號漁船今年3月在台灣外海約彰化工業區西北方處，撈起運毒集團丟包在海面上裝有K他命先驅原料的56桶機油桶，藏放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。