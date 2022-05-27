海上丟包1公噸毒品先驅原料 製毒可賣13億 船長司機起訴

誌誠168 號漁船今年3月在台灣外海約彰化工業區西北方處，撈起運毒集團丟包在海面上裝有K他命先驅原料的56桶機油桶，藏放船艙內開到新北市金山區磺港漁港闖關被查獲，總重1118公斤，基隆地檢署今天偵結起訴陳姓船長和張姓載運司機，2人經法院都接押禁見。

基隆地檢署表示，此次查獲先驅原料淨量高達1118 公斤，倘加工後可製成約650公斤的第三級毒品K他命，市價粗估近13億元，將持續查緝大宗毒品進入國內，以免戕害國人身體健康。

檢方起訴指出誌誠 168號陳姓船長（42歲）駕船搭載台籍方姓、外籍斐姓漁工，今年3月17 日中午，從高雄旗津漁港出發欲返回北部，18日凌晨，行駛至台灣外海約彰化工業區西北方處，由陳以船上無線電設備與不詳運毒集團成員確認身分無誤後，指揮不知情的方及斐兩人，將該運毒集團成員丟包裝有三級丁氧羰基去甲基K他命之機油桶56桶自海面撈起，搬至該船暗艙內藏放。

檢方指出，18日下午3時45分許，陳駕駛誌誠168號漁船駛進新北市金山區磺港漁港，經苗栗查緝隊協同查緝人員登船進行安全檢查，在漁船暗艙內查獲裝有不明物質粉末之機油桶共56桶，重約1公噸。海巡人員並在新北市金山區磺港漁港附近發現張姓男子（51歲）駕駛貨車等候接應運送。

經查緝人員以拉曼光譜分析法檢驗56 桶機油桶內粉末成分，確認該不明粉末均為第四級毒品先驅原料三級丁氧羰基去甲基愷他命無誤，逮捕陳姓、方姓及斐姓3人，再拘提張男到案，並扣得第四級毒品先驅原料56包，淨重 1118公斤，純度 94%至 98%。