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天雨路滑 彰化一物流車自撞分隔島側翻躺路中

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

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一輛物流車今天清晨行經彰化市中華西路口時，疑因天雨路滑，自撞分隔島後翻覆，車體受損，許姓駕駛未有明顯傷勢，未波及他人，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供
一輛物流車今天清晨行經彰化市中華西路口時，疑因天雨路滑，自撞分隔島後翻覆，車體受損，許姓駕駛未有明顯傷勢，未波及他人，肇事原因由警方調查中。圖／警方提供
彰化清晨持續下起滂沱大雨，路面濕滑並影響行車視線，一輛物流車清晨行經彰化市中華西路口時，自撞分隔島後翻覆，橫在馬路，車體受損，許姓駕駛未有明顯傷勢，未波及他人，肇事原因由警方調查中。

警方調查，27歲許姓駕駛今天開著物流車，沿彰化市中華西路南往北方向直行，在經過中華西路592號前時，疑因天雨路滑自撞分隔島後，車輛翻覆，前車頭、右側車身受損，未波及其他人車，許姓駕駛沒有明顯傷勢，不願就醫，酒測值0，由於車禍發生在一大早，物流車也迅速拖吊移置，並未明顯造成交通阻塞。

彰化警方呼籲駕駛人，連日來，梅雨鋒面侵襲，陸續有豪雨發生，路面濕滑並影響行車視線，駕駛人應放慢速度，保持行車距離，以確保安全。

一輛物流車今天清晨行經彰化市中華西路口時，疑因天雨路滑，自撞分隔島後翻覆，由拖吊車移置。圖／警方提供
一輛物流車今天清晨行經彰化市中華西路口時，疑因天雨路滑，自撞分隔島後翻覆，由拖吊車移置。圖／警方提供

彰化 梅雨

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