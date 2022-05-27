影／台二線鼻頭油罐車與砂車對撞 1人受困救出雙向受阻

新北市瑞芳區台2線79.6K處鼻頭路段，今天清晨近6點時，一輛油罐車與對向砂石車對撞，撞擊力道很大，砂石車駕駛受困車內由消防人員救出送醫，無生命危險。目前事故車輛占據雙向車道，現場由瑞芳分局員警管制全力排除中。

瑞芳警分局調查，車禍發生在今天清晨5時51分，地點在於瑞芳區台2線79.6K處。分局獲報後立即指派鼻頭所、瑞濱所及交通分隊等4名警力趕赴現場處理。

警方說，劉姓男子（43歲）駕駛油罐車，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，與對向林姓男子（42歲）)駕駛的砂石車發生對撞，砂石車林姓駕駛受困車內，6時19分許由消防人員救出後送往長庚醫院救治，經檢視林姓駕駛僅腿部輕傷，無生命危險。

瑞芳警分局表示，因撞擊力道大，砂石車車頭倒轉180度，差點和車身分離，撞向路邊，地上滿是碎片散落，目前事故車輛占據雙向車道，現場由員警管制全力排除中。

新北市交通局表示，瑞芳區台2線79.6k水湳洞砂石車與槽化車事故，事故發生時交通受到影響，經緊急處理，槽化車已先拖離現場，砂石車拖吊中，現場7點多先單線雙向通行。即時交通資訊網及事故地點周邊CMS發布路況，並通報警廣播報訊息，提醒駕駛人注意。