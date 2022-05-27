快訊

豪雨特報慎防劇烈天氣 吳德榮：明天傍晚起明顯好轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台二線鼻頭油罐車與砂車對撞 1人受困救出雙向受阻

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區台2線79.6K處鼻頭路段，今天清晨近6點時，一輛油罐車與對向砂石車對撞，撞擊力道很大，砂石車駕駛受困車內由消防人員救出送醫，無生命危險。目前事故車輛占據雙向車道，現場由瑞芳分局員警管制全力排除中。

瑞芳警分局調查，車禍發生在今天清晨5時51分，地點在於瑞芳區台2線79.6K處。分局獲報後立即指派鼻頭所、瑞濱所及交通分隊等4名警力趕赴現場處理。

警方說，劉姓男子（43歲）駕駛油罐車，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛，與對向林姓男子（42歲）)駕駛的砂石車發生對撞，砂石車林姓駕駛受困車內，6時19分許由消防人員救出後送往長庚醫院救治，經檢視林姓駕駛僅腿部輕傷，無生命危險。

瑞芳警分局表示，因撞擊力道大，砂石車車頭倒轉180度，差點和車身分離，撞向路邊，地上滿是碎片散落，目前事故車輛占據雙向車道，現場由員警管制全力排除中。

新北市交通局表示，瑞芳區台2線79.6k水湳洞砂石車與槽化車事故，事故發生時交通受到影響，經緊急處理，槽化車已先拖離現場，砂石車拖吊中，現場7點多先單線雙向通行。即時交通資訊網及事故地點周邊CMS發布路況，並通報警廣播報訊息，提醒駕駛人注意。

台二線鼻頭油罐車與砂車對撞，1人受困救出雙向受阻。記者游明煌／翻攝
台二線鼻頭油罐車與砂車對撞，1人受困救出雙向受阻。記者游明煌／翻攝
台二線鼻頭油罐車與砂車對撞，1人受困救出雙向受阻。記者游明煌／翻攝
台二線鼻頭油罐車與砂車對撞，1人受困救出雙向受阻。記者游明煌／翻攝

瑞芳 車禍

延伸閱讀

台2線又見大車自撞 貨櫃車雨中撞破護欄車頭陷落邊坡

台2線106K貢寮往宜蘭貨車撞護欄 漁獲和酒精散落一地

鄭州砂石車側翻壓扁越野車4人罹難 目擊者：車體僅剩50公分高

疑超載又操作不當 砂石車國3翻覆花5小時排除

相關新聞

影／成大大學路巷弄餐廳火警 10多學生拖行李逃生

台南市成功大學附近大學路22巷一餐廳深夜2時多竄出濃煙，該5層樓建物樓上出租宿舍的學生，聞到燒焦味後紛紛撤出逃生，消防局...

影／台二線鼻頭油罐車與砂車對撞 1人受困救出雙向受阻

新北市瑞芳區台2線79.6K處鼻頭路段，今天清晨近6點時，一輛油罐車與對向砂石車對撞，撞擊力道很大，砂石車駕駛受困車內由...

家暴少女控安置被當犯人 逃離被帶回

新北15歲少女遭母親持馬克杯砸頭，她噴辣椒水逃出尋求保護，卻認為被安置機構剝奪自由，趁體檢逃離後錄影指控遭不當對待，被當...

國一台中南下后里段傳多車追撞 路況壅塞請用路人留意

國道一號南下160.6公里后里路段泰安出口，今天晚間22時許驚傳多車追撞事故，國道警察已至現場處理，目前外車道仍有事故車...

影／男突開車門未注意 女騎士受驚嚇失控慘摔

台中范姓男子昨早駕車於梧棲區，停車開啟車門時，從後方騎車經過的江姓女子突遭受驚嚇，機車失控自摔，四肢擦傷；警方呼籲，汽車...

影／不滿被嫌踢椅背 酒醉男跳上小黃猛踩踏破擋風玻璃

新北市李姓男子日前與女友到KTV飲酒歡唱後搭計程車返家，不滿被司機林男嫌他不斷踢椅背，雙方發生口角，酒醉的李男一怒之下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。