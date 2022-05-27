影／成大大學路巷弄餐廳火警 10多學生拖行李逃生

台南市成功大學附近大學路22巷一餐廳深夜2時多竄出濃煙，該5層樓建物樓上出租宿舍的學生，聞到燒焦味後紛紛撤出逃生，消防局據報後派出大批人車到場，破壞鐵捲門出水灌救，所幸火勢很快被撲滅，經清查後樓上10多位學生已撤出，拉著行李站在路旁餘悸猶存。

消防人員初步了解鐵捲門後方為起火點，餐廳業者接獲通知趕抵現場，他也不清楚起火原因，表示需要火場鑑定，釐清起火原因，初估燃燒面積約10平方公尺，損失約5萬元。消防局指出，起火原因仍待進一步調查。

案發時，樓上出租宿舍學生聞到燒焦味及濃煙，察覺情況不對勁，紛紛奪門而出，甚至有外籍學生還拖著行李，逃出宿舍。消防人員擔心有學生受困，逐層逐間清查，5樓仍有部分房間鎖上，還找來房東清查學生人數。