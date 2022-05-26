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台中公園日月湖深夜驚傳浮屍 7旬婦疑久病厭世

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中公園日月湖。圖／聯合報系資料照片
台中公園日月湖。圖／聯合報系資料照片
台中公園日月湖今晚間10點多傳出有1名女子跳湖，附近散步民眾聽到怪異聲響，驚見湖中有人載浮載沉，嚇到趕緊報案。警消打撈上岸發現是名70多歲婦人，但已失去呼吸心跳明顯死亡，警方初步了解，婦人疑久病厭世，將報請檢方相驗釐清死因。

台中二分局公園所派出所晚間10點多獲報，公園內的日月湖疑似有人載浮載沉，台中消防局出動中區分隊、大誠分隊到場救援，將人打撈上岸，因已無生命徵象，並未送醫。

警方初步了解，死者為70多歲婦人，疑似因久病厭世，並已聯繫上家屬，後續將報請台中地檢相驗釐清確切死因。

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