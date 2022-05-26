影／男突開車門未注意 女騎士受驚嚇失控慘摔
台中范姓男子昨早駕車於梧棲區，停車開啟車門時，從後方騎車經過的江姓女子突遭受驚嚇，機車失控自摔，四肢擦傷；警方呼籲，汽車駕駛停車開啟車門，務必查看後方有無來車，避免憾事再次發生。
台中范男(26歲)昨早7時許駕車於梧棲區文匯街、文華街口，將車停妥路肩開啟車門時，江女(47歲)騎車經過，被突如其來的車門開啟嚇到，導致機車失控自摔，倒臥地上數分鐘，四肢擦挫傷。
警方指出，依道交條例第56之1條，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門，因而肇事者處汽車駕駛人1200元以上、3600元以下罰鍰；警方呼籲汽車駕駛人，停車開啟車門時，務必察看後方有無來車再行開啟行為，以免造成憾事再次發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言