影／男突開車門未注意 女騎士受驚嚇失控慘摔

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聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中范姓男子昨早駕車於梧棲區，停車開啟車門時，從後方騎車經過的江姓女子突遭受驚嚇，機車失控自摔，四肢擦傷；警方呼籲，汽車駕駛停車開啟車門，務必查看後方有無來車，避免憾事再次發生。

台中范男(26歲)昨早7時許駕車於梧棲區文匯街、文華街口，將車停妥路肩開啟車門時，江女(47歲)騎車經過，被突如其來的車門開啟嚇到，導致機車失控自摔，倒臥地上數分鐘，四肢擦挫傷。

警方指出，依道交條例第56之1條，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門，因而肇事者處汽車駕駛人1200元以上、3600元以下罰鍰；警方呼籲汽車駕駛人，停車開啟車門時，務必察看後方有無來車再行開啟行為，以免造成憾事再次發生。

台中范姓男子昨早駕車於梧棲區，停車開啟車門時，從後方騎車經過的江姓女子突遭受驚嚇，機車失控自摔，四肢擦傷。圖／民眾提供
台中范姓男子昨早駕車於梧棲區，停車開啟車門時，從後方騎車經過的江姓女子突遭受驚嚇，機車失控自摔，四肢擦傷。圖／民眾提供

梧棲

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