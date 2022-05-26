影／男突開車門未注意 女騎士受驚嚇失控慘摔

台中范姓男子昨早駕車於梧棲區，停車開啟車門時，從後方騎車經過的江姓女子突遭受驚嚇，機車失控自摔，四肢擦傷；警方呼籲，汽車駕駛停車開啟車門，務必查看後方有無來車，避免憾事再次發生。

台中范男(26歲)昨早7時許駕車於梧棲區文匯街、文華街口，將車停妥路肩開啟車門時，江女(47歲)騎車經過，被突如其來的車門開啟嚇到，導致機車失控自摔，倒臥地上數分鐘，四肢擦挫傷。