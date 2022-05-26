影／不滿被嫌踢椅背 酒醉男跳上小黃猛踩踏破擋風玻璃

新北市李姓男子日前與女友到KTV飲酒歡唱後搭計程車返家，不滿被司機林男嫌他不斷踢椅背，雙方發生口角，酒醉的李男一怒之下，下車後不僅跳上小黃引擎蓋，猛踩踏破擋風玻璃，還動手追打林男，警詢後依傷害、毀損及妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

土城警分局廣福派出所副所長張是婕、警員黃俊穎於本月19日凌晨1時許獲報，在土城區裕華街有計程車與乘客發生爭吵糾紛，警方趕抵現場，發現酒醉的林男（34歲）涉嫌敲打路邊社區管理室窗戶，警方連忙上前動手制止。

警方並發現計程車司機林姓男子（52歲）頭部及手臂有多處擦挫傷，他指控乘客李姓男子涉嫌動手毆打還惡意踏破計程車前擋風玻璃及敲破後擋風玻璃。

據了解，李男當天與其女友到板橋區KTV飲酒歡唱後，攔下林男的計程車欲返回土城住處，李男疑似喝多酒醉，上車後不斷踢司機椅背，雙方為此發生口角，李男女友趕緊先拉男友下車，不料，李男疑酒後情緒失控，下車後竟跳上計程車引擎蓋不斷上下跳，還猛力踩破計程車前擋風玻璃，隨後還追打林男。