影／17歲少年駕車載同伴疑酒駕自撞分隔島 造成1死2傷

17歲孔姓少年下午無照駕駛轎車載2名同伴行經苗栗縣竹南、頭份交界的中華路時，疑似在彎道失控衝撞分隔島上的路樹，車體毀損嚴重，坐駕駛座右側的19歲高姓男子卡在車內，被救出時已無生命徵象，送醫仍不治，駕車的孔姓少年和另一名27歲古姓乘客輕傷，車禍原因待調查，晚間孔姓少年經抽血換算酒測值達0.4，案由警方處理中。

苗栗縣消防局下午4點45分接獲車禍通報，竹南、頭份交界往京元電子及長利加油站附近的中華路發生車禍，救援人員趕抵現場時，發現一輛轎車疑似自撞分隔島，車內兩名男子輕傷自行脫困送醫，但另一人已無生命徵象，受困在車內，救出後送往頭份為恭醫院搶救，仍宣告不治。

警方初步調查，車禍發生時，轎車沿中華路從北往南（頭份方向）行駛，行經肇事地點時疑似自撞分隔島，當時是否雨勢猛烈，駕車的孔姓少年及受傷的古姓男子都在醫院接受治療，孔姓少年經抽血換算酒測值達0.40mg/L，涉嫌酒駕及無照駕駛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康