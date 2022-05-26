聽新聞
test
0:00 / 0:00

赴餐飲店潑藍漆 4人到案稱「平時習慣隨身帶油漆」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市松山區一間餐廳近日遭人潑漆砸店，警方案發隔日將涉案4人帶回偵辦，犯嫌供稱「習慣隨身帶油漆」，店家也稱未與人結怨，警方研判案情不單純，將4人依法送辦後，持續釐清案情。

警方調查，21歲林姓男子等4人，5月18日晚上10時許到松山區饒河街173號餐廳內用餐，突持一桶藍色油漆潑灑店員、店面，丟擲桌椅砸場，隨後逃離現場，轄區警方獲報偵辦，隔日下午5時許先後在新北市汐止區將林男、25歲魏男、20歲劉男、24歲許男查緝到案。

警詢時受害店家供稱未與人結怨，滋事4人則說「平時就習慣帶著油漆桶出門」，強調不認識店家，「只是單純看不順眼而已」；警方懷疑涉案雙方有所隱瞞，背後另有內情，詢後依妨害秩序罪嫌將4人移送法辦，涉及毀損罪部分店家尚未提告。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應循合法途徑，有任何違法情事定迅速依法究辦；另，警方將持續加強防制轄內各類不法犯罪，務求全面淨化社會治安，展現警方打擊不法的決心。

林男等人到餐廳用餐，突持油漆潑灑店家、店員。記者李隆揆／翻攝
林男等人到餐廳用餐，突持油漆潑灑店家、店員。記者李隆揆／翻攝
林男等人到餐廳用餐，突持油漆潑灑店家、店員。記者李隆揆／翻攝
林男等人到餐廳用餐，突持油漆潑灑店家、店員。記者李隆揆／翻攝
林男等人到餐廳用餐，突持油漆潑灑店家、店員。記者李隆揆／翻攝
林男等人到餐廳用餐，突持油漆潑灑店家、店員。記者李隆揆／翻攝

汐止

延伸閱讀

台中+9944全國第二高 新增5死其中2人沒打疫苗

涉浮報3千萬獎金 軍備局少將朱建群獲判無罪

名醫孔繁錦不認性侵 法官批「一再扭曲事實」重判4年

TVBS女主播3人霸凌1人懲處出爐 4人最後下場大不相同

相關新聞

影／17歲少年駕車載同伴疑酒駕自撞分隔島 造成1死2傷

17歲孔姓少年下午無照駕駛轎車載2名同伴行經苗栗縣竹南、頭份交界的中華路時，疑似在彎道失控衝撞分隔島上的路樹，車體毀損嚴重...

赴餐飲店潑藍漆 4人到案稱「平時習慣隨身帶油漆」

台北市松山區一間餐廳近日遭人潑漆砸店，警方案發隔日將涉案4人帶回偵辦，犯嫌供稱「習慣隨身帶油漆」，店家也稱未與人結怨，警...

聯結車頭懸空橋外險象環生 民眾以為發生重大事故

新竹縣芎林鄉往來竹東鎮的中正大橋，昨天有民眾發現一輛卡車竟然車頭懸空衝出橋面，紛紛在臉書、Line轉傳，以為發生重大車禍...

台東綠島1男不慎觸電受傷 空勤黑鷹後送救治

台東綠島今晚1名51歲陳姓男子疑不慎觸碰高壓電導致頭部及左小腿撕裂傷，經綠島衛生所評估後，申請空勤後送。第三隊出動黑鷹直...

蘭潭水庫驚現身著泳裝浮屍 檢警相驗為溺斃意外

嘉義市警方昨天接獲通報蘭潭水庫裡有具浮屍，警方聯絡消防隊協助打撈後發現男性死者身穿泳褲、泳帽及蛙鏡，身體浮腫、發出異味，...

台2線又見大車自撞 貨櫃車雨中撞破護欄車頭陷落邊坡

蔡姓男子今天下午駕駛貨櫃車雨中開車，行經台2線宜蘭往基隆方向福隆路段時，失控自撞路旁護欄，車頭撞開護欄陷落邊坡。消防人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。