赴餐飲店潑藍漆 4人到案稱「平時習慣隨身帶油漆」

台北市松山區一間餐廳近日遭人潑漆砸店，警方案發隔日將涉案4人帶回偵辦，犯嫌供稱「習慣隨身帶油漆」，店家也稱未與人結怨，警方研判案情不單純，將4人依法送辦後，持續釐清案情。

警方調查，21歲林姓男子等4人，5月18日晚上10時許到松山區饒河街173號餐廳內用餐，突持一桶藍色油漆潑灑店員、店面，丟擲桌椅砸場，隨後逃離現場，轄區警方獲報偵辦，隔日下午5時許先後在新北市汐止區將林男、25歲魏男、20歲劉男、24歲許男查緝到案。

警詢時受害店家供稱未與人結怨，滋事4人則說「平時就習慣帶著油漆桶出門」，強調不認識店家，「只是單純看不順眼而已」；警方懷疑涉案雙方有所隱瞞，背後另有內情，詢後依妨害秩序罪嫌將4人移送法辦，涉及毀損罪部分店家尚未提告。