聯結車頭懸空橋外險象環生 民眾以為發生重大事故

新竹縣芎林鄉往來竹東鎮的中正大橋，昨天有民眾發現一輛卡車竟然車頭懸空衝出橋面，紛紛在臉書、Line轉傳，以為發生重大車禍，結果虛驚一場，其實是民安8號演習，選定在中正大橋演練，因模擬情境太過逼真造成誤會。

新竹縣府指出，因應俄烏戰爭爆發，國際情勢緊張，今天辦理全民防衛動員暨災害防救民安8號演習，由縣長楊文科及內政部常務次長邱昌嶽親自參與，上午先在縣府會議室採兵棋推演，下午實地演練在新竹縣中正大橋演訓，整合軍方、政府及民間資源，驗證全民防衛動員能量，達災害防救及軍事作戰維護縣民生命財產安全目的。

楊文科表示，今年演習與以往不同，加入戰災情境，戰前強化民生物資整備、抗敵防衛意志及治安維護強化，以安定民心，一旦戰爭發生，國軍將抗敵守護國家，此時地方結合民防團隊力量，除保護縣民外，更要協助國軍，運用民間物力支援前線，成為國軍後盾，無法期望災害不會發生，但唯一能做的就是為縣民做更完善準備。

新竹縣消防局說，本次兵推演習增加遭受武力攻擊的戰時階段，一旦戰爭爆發，國軍能量將全力投入抗敵守護國家，轄內發生建築物倒塌人命搜救、大量傷病患處置、工業管線災害、公用氣體與油料管線等災害，將動員民防團隊及志工團體協力搶救，並開設收容所安置民眾，藉著這次演練驗證新竹縣的應變機制及能量，為縣民安危做最全面準備。

另外綜合實作演練共動員88輛各式救災車輛、直升機、智慧無人機暨415人投入演練，針對戰時景況及超大豪雨、交通事故搶救、水利設施災害搶救、高鐵出軌翻覆救援及毒化外洩等情境進行實作演練，場面逼真。

同時邀請台中市政府特搜隊、台灣高鐵、啟德重機、台裕化學製藥廠股份有限公司、紅十字會新竹分會及竹東鎮後備軍人輔導中心等單位共同參與演練，充分整合政府及民間資源，發揮最佳動員力。