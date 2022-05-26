台中榮總前死亡車禍 雨天視線不良送貨撞到行人
台中西屯區榮總醫院第二醫療大樓前今下午發生嚴重車禍，1名送貨員找車位疑似未注意前車狀況，撞到行人捲入車底，目擊民眾嚇到趕緊報案，警消到場使用破壞器材將人救出，但傷者已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治。
警消今下午約2點半獲報，榮總第二醫療大樓婦幼醫學中心前方有車禍，台中消防出動協和、工業區2個分隊、10名消防員抵達時，發現1名40多歲男子被壓在小客車底下。
消防人員使用油壓撐開器搭配枕木、油壓破壞剪，順利將患者救出脫困，但發現重傷已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍死亡。
第六分局初步了解，肇事的小客車駕駛當時要去送貨，疑似天雨視線不良，沒注意前車路況才撞到人，後續將調閱周圍監視器等釐清肇事責任，同時依過失致死將駕駛送辦、報請檢方相驗。
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