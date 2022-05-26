將尿液拿到宮廟過爐當聖水 詭異女涉毒法辦
台中市警方去年10月間，查獲一對情侶檔，透過手機通訊軟體販毒，送辦後被檢方起訴。警方清查藥腳時，另查獲吸毒的施姓女子，竟將尿液拿到宮廟祭拜盼不被查獲，仍被警方逮捕送辦。
台中市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，偵二隊專案小組人員，去年10月間向上溯源偵辦一件販毒案件時，發現40歲李男與40歲張女情侶檔，平時透過LINE、微信等通訊軟體，與買家聯繫，並以「男的、女的」作為毒品代號販毒躲避警方追緝。
警方蒐證完備後，持搜索票前2人位於台中市北屯區的住處搜索偵辦，當場查獲毒品海洛因5包（29.64公克）、安非他命13包（186.53公克）、毒品咖啡包25包（110.07公克）、手槍子彈9顆、手槍彈匣及毒品吸食器等證物。
辦案人員將李男與張女帶回偵辦後，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台中地檢署，檢方偵辦後依法起訴。
另外，警方清查販毒情侶檔下游的買毒藥腳身分時，查出22歲施姓女子，平時有吸食大量毒品愷他命及咖啡包的習慣，日前前往施女位於台中市北屯區租屋處偵辦時，當場查獲毒品愷他命1包及毒品咖啡包2包等證物。
警方於搜索過程中，發現施女舉止怪異，並在櫃子發現多瓶尿液收藏。施女向警方表示，她平時吸毒後，會將自己所排放的尿液裝入寶特瓶中，並不定時將尿液帶往南投某宮廟祭拜。
施女說，希望藉由求神拜佛過香爐方式，祈求保佑自己若遭警方查獲時，尿液毒品檢驗「呈陰性」，所以將尿液過爐後當成「聖水」擺放在住處櫃子內收藏。警方全案訊問後，仍依法將施女依毒品罪嫌送辦。
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